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Общество
Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу украинских спецслужб

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Фото: ФСБ РФ
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Управлением Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Луганской Народной Республике (ЛНР) была пресечена противоправная деятельность мужчины, который передавал украинским спецслужбам данные о расположении ВС РФ. Об этом 16 мая проинформировала пресс-служба ведомства.

В отношении него в соответствии со ст. 276 УК РФ («Шпионаж») возбудили уголовное дело.

«Летом 2023 года я стал передавать информацию по просьбе жены о месторасположении военнослужащих Российской Федерации. <…> По просьбе супруги своей хотел помочь ВСУ (Вооруженным силам Украины. — Ред.)», — рассказал мужчина на видео, предоставленном УФСБ.

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Ранее, 7 апреля, Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу области к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за шпионаж и госизмену. Установлено, что в период с января по июль 2023 года она, будучи гражданкой Украины, а впоследствии — в статусе гражданки РФ, по заданию иностранной разведки фиксировала на телефон объекты, которые используют Вооруженные силы (ВС) России и органы госвласти.

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