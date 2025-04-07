Жительницу Херсонской области осудили на девять лет за госизмену и шпионаж

Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу области к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за шпионаж и госизмену. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы Херсонской области Юлии Соколовой. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)», — говорится в публикации на сайте.

Установлено, что в период с января по июль 2023 года она, будучи гражданкой Украины, а впоследствии — в статусе гражданки РФ, по заданию иностранной разведки фиксировала на телефон объекты, которые используют Вооруженные силы (ВС) России и органы госвласти. Материалы, в том числе данные о количестве военных, их размещении, вооружении и военной технике, Соколова отправляла через мессенджеры, а также через электронную почту.

«В результате переданные ею составляющие государственную тайну сведения могли использоваться для нанесения ударов по позициям российских войск и органов государственной власти», — добавили в ГП.

4 апреля сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР) за сбор разведданных в интересах украинских спецслужб. Уточнялось, что житель Белокуракинского района добровольно собирал данные о размещении складов Росгвардии, чтобы впоследствии передать через посредника. Он обвиняется по статье «Госизмена» (ст. 275 УК РФ).