В Санкт-Петербурге мужчина прыгал по крышам теплоходов и упал в реку

В Санкт-Петербурге 15 мая мужчина в состоянии наркотического опьянения упал в реку Фонтанку у Аничкова моста с крыши теплохода. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили «Известиям» очевидцы.

«Бегал по крышам теплоходов, потом спрыгнул в воду. Его спасатели достали», — поделился источник.

Уточняется, мужчина прыжками перемещался по крышам пришвартованных теплоходов вечером 15 мая. В результате он не сумел удержать равновесия и упал в Фонтанку.

Как указали очевидцы, на место прибыли сотрудники водной полиции и вызволили мужчину из воды, бросив ему спасательный круг. При этом в ходе спасательной операции он сопротивлялся и кричал, рассказали источники.

Правоохранители передали мужчину медицинским работникам.

Ранее, 12 мая, в Санкт-Петербурге бывший сотрудник Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) напал на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву во время ее работы, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды подростка. У девушки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоподтек нижней челюсти слева.