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Белгородца приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Белгородца Юрия Ярошенко приговорили к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта против военнослужащих Вооруженный сил (ВС) России. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Ярошенко по собственной инициативе передавал сведения о местах дислокации систем ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) Министерства обороны России и маршрутах передвижения военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в публикации.

48-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии с использованием ядовитых веществ), ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств).

Уточняется, что житель Белгородской области также планировал отравить продукты питания, которые были бы отправлены участникам специальной военной операции (СВО).

Ярошенко назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, и штраф в размере 100 тыс. рублей.

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Ранее, 6 мая, сообщалось, что в Крыму задержали местного жителя за призывы к уничтожению Крымского моста. Уточняется, что 52-летний житель являлся участником украинских чатов мессенджера Telegram, в одном из них он призвал к уничтожению объекта.

В тот же день сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю пресекли деятельность местного жителя, причастного к совершению госизмены в форме оказания помощи представителю Украины, направленной против безопасности РФ. В отношении приморца возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена») УК РФ.

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