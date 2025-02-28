Покушение и наказание: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

В пятницу, 28 февраля, стало известно о предотвращении террористического акта, который планировали совершить украинские спецслужбы против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Сотрудники спецслужбы задержали двух мужчин, которыми оказались помощник митрополита и клирик храма. По факту покушения возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося — в материале «Известий».

Теракт против митрополита Тихона: что известно, подозреваемые

В пятницу, 28 февраля 2025 года, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили террористический акт, который был подготовлен главным управлением разведки минобороны Украины (ГУР МОУ). Сообщается, что двое мужчин планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре в центре Москвы с целью убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Подозреваемые уже задержаны.

Сретенский монастырь на улице Большая Лубянка Фото: ТАСС/Вероника Зорина

Один из них — помощник Тихона по имени Денис Попович, а второй — клирик Никита Иванкович.

Во время допроса гражданин Украины Денис Попович рассказал правоохранителям следующее: «<...> был завербован сотрудниками ГУР с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона, это было предложено под угрозой расправы и убийства моих родственников».

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

По информации ФСБ, вербовка была осуществлена через Telegram. Кроме того, было установлено, что один из преступников нелегально владел аккаунтом митрополита в соцсети, контролировал контакты и знал обо всех его поездках. Следователи обнаружили в телефонах Поповича и Иванковича более 70 украинских контактов, в том числе и пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.

Задержанный также рассказал, что перед ним поставили цель найти союзника и затем ликвидировать митрополита Тихона при помощи бомбы, которую им передали «в виде закладки». После осуществления преступления оба по поддельным паспортам Украины должны были покинуть Россию.

Фото: ФСБ РФ

Второй подозреваемый, Никита Иванкович, рассказал во время допроса, что был завербован украинскими спецслужбами в середине 2024 года.

Согласно видео, которое публикуют «Известия», в ходе допроса один подозреваемый заявил, что у него нет денег и телефонов, а находящийся на его кровати смартфон принадлежит не ему. Также он сказал, что «впервые видит» саперную лопату, хотя на ней были обнаружены следы земли. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили в лесистой местности тайник, где в пластиковом контейнере были сложены флеш-накопитель или подобное ему электронное устройство, конверты с двумя украинскими паспортами, в которых были фотографии подозреваемых и фальшивые имена.

По сообщению ФСБ, самодельное взрывное устройство было передано Поповичу и Иванковичу в декабре 2024 года. Изначально теракт планировался на январь 2025 года, в Рождество, но из-за задержания Поповича покушение отложили до конца февраля. Попович был арестован полицейскими у метро «Тургеневская» из-за неподобающего поведения.

Фото: ФСБ РФ

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению или покушение на преступление»), ч. 2 ст. 205 («Подготовка террористического акта»), а также ч. 4 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств, совершенный организованной группой»). Если бы теракт был осуществлен, задержанным грозило бы от 20 лет заключения до пожизненного срока. Так как проводилась только подготовка, суд не может назначить виновным более половины от максимального срока, уточняет «РИА Новости». За незаконный оборот взрывных устройств им может грозить от восьми до 12 лет.

Реакция на подготовку к теракту против митрополита Тихона

Информация о подготовке теракта против духовного лица вызвала большой резонанс в обществе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим в своей террористической активности не гнушается ничем, и предотвращенное ФСБ России покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона лишь свидетельствует об этом.

«Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и всё, что можно сказать», — заявил Песков в ходе брифинга.

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области иерей Павел Островский написал в своем Telegram-канале: «Покушение на митрополита Тихона Шевкунова — это пробитие властями Украины дна мерзости и глупости. <...> А если этой неудавшейся мерзостью они хотели сорвать начавшиеся переговоры о перемирии, то только, наоборот, дали русским дипломатам лишние доводы занять более принципиальную позицию. Более того, свои же позиции на переговорах ослабили, так как с террористами мало кто хочет особо связываться».

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов сказал: «Это шокирующее событие, то, что сегодня не гнушаются убивать религиозных деятелей, которые ведут свое служение».

При этом в храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил один из подозреваемых, Иванкович, его охарактеризовали как прилежного работника и милого молодого человека.

Что известно о митрополите Тихоне

Митрополит Тихон (Шевкунов) является епископом Русской православной церкви, а также главой Крымской митрополии. Священнослужитель сыграл ключевую роль в объединении Московской патриархии с Русской православной церковью за границей.

Георгий Шевкунов (Тихон — монашеское имя) родился в 1952 году в Москве. Мать Шевкунова Елена — известный микробиолог, доктор медицинских наук, на ее счету — более 130 научных работ. В воспитании будущего священнослужителя, помимо матери, активное участие принимала бабушка.

Президент РФ Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Фото: ТАСС/Александр Щербак

Семья Шевкунова не была религиозной, поэтому веру он открыл для себя лишь в студенческие годы. Монашеский сан мужчина принял в 1991 году, при этом мать противилась выбору сына. Спустя два года после пострига Шевкунова назначили настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря. В 1998 году его возвели в сан архимандрита.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтверждал, что Шевкунов знаком с Владимиром Путиным. Митрополит активно участвует в проектах администрации президента.

Кроме того, он организовал популярные тематические парки «Россия — моя история», раскинувшиеся по всей стране, включая новые регионы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил Тихона главой Крымской митрополии в октябре 2023 года .

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко