Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста

В Крыму задержали местного жителя за призывы к уничтожению Крымского моста. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Уточняется, что 52-летний житель являлся участником украинских чатов мессенджера Telegram, в одном из них он призвал к уничтожению Крымского моста.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет»). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в тот же день сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю пресекли деятельность местного жителя, причастного к совершению госизмены в форме оказания помощи представителю Украины, направленной против безопасности РФ. В отношении приморца возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.