Жителя Приморья задержали за передачу разведке Украины данных об инфраструктуре

Сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю пресекли деятельность местного жителя, причастного к совершению госизмены в форме оказания помощи представителю иностранного государства, направленной против безопасности РФ. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следствия, мужчина по заданию представителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины собирал и передавал ему сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка. Уточняется, что задержанный полностью осознавал возможность использования этих данных адресатом против безопасности РФ.

Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении приморца возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, указали в ведомстве.

«Госизмена относится к особо тяжким преступлениям и подразумевает предоставление иностранному государству чувствительных сведений и совершение действий против безопасности государства», — подчеркнул почетный юрист Приморского края, кандидат юридических наук Игорь Поляков.

Он уточнил, что к переходу на сторону противника можно отнести ряд действий, например заключение контракта или договора с Вооруженными силами Украины (ВСУ) или иными подразделениями противника, выражение согласия и желания к нему присоединиться. Также к этому относятся любые действия, направленные на присоединение к данным военизированным подразделениям (покупка снаряжения, убытие в сторону границы, переход границы).

По словам адвоката, оказанием финансовой помощи является любое и в любой сумме перечисление денег для целей финансирования иностранных организаций, направленное на противостояние РФ. А оказанием материально-технической помощи является передача противнику любых предметов, документов (например, отправка еды, медкомплектов, планов или сведений, не составляющих гостайну) для целей противостояния РФ. Иная помощь — всё, что не подходит под вышеперечисленное.

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области 5 мая пресекли противоправную деятельность местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма и действиях, направленных против безопасности РФ. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).