Реклама
Прямой эфир
Общество
В РФ почти втрое вырос спрос на тренеров искусственного интеллекта
Общество
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения
Спорт
ХК «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
Мир
Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программы по приготовлению к конфликту с РФ
Мир
Бывший лидер немецкой АдГ сообщила о планах создать новую партию
Общество
ФСБ рассекретила документы по розыску нацистских преступников в годы ВОВ
Происшествия
Собянин сообщил о ликвидации еще 10 летевших в сторону Москвы БПЛА
Армия
Расчеты ПТРК «Корнет» пусками ракет уничтожили подразделения ВСУ в зоне СВО
Происшествия
Пожар произошел в караоке-клубе на северо-востоке Москвы
Мир
Председатель партии DOMOV Слота назвал санкции против РФ вредными для Словакии
Мир
Американский журналист прокомментировал угрозы Зеленского в адрес РФ на 9 Мая
Мир
Трамп заявил о своей возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
Мир
Посольство РФ направило в МИД Чехии просьбу о содействии в осмотре памятника маршалу Коневу
Общество
В Курской области сообщили о помощи в перемещении жителей Глушковского района
Армия
Инженерные войска начали использовать БПЛА для разминирования
Мир
Шольц пожелал удачи Мерцу перед назначением нового канцлера ФРГ
Мир
Посол Палестины ответил на критику ХАМАС о назначении вице-президента

Жителя Приморья задержали за передачу разведке Украины данных об инфраструктуре

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю пресекли деятельность местного жителя, причастного к совершению госизмены в форме оказания помощи представителю иностранного государства, направленной против безопасности РФ. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следствия, мужчина по заданию представителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины собирал и передавал ему сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка. Уточняется, что задержанный полностью осознавал возможность использования этих данных адресатом против безопасности РФ.

Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении приморца возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, указали в ведомстве.

«Госизмена относится к особо тяжким преступлениям и подразумевает предоставление иностранному государству чувствительных сведений и совершение действий против безопасности государства», — подчеркнул почетный юрист Приморского края, кандидат юридических наук Игорь Поляков.

Он уточнил, что к переходу на сторону противника можно отнести ряд действий, например заключение контракта или договора с Вооруженными силами Украины (ВСУ) или иными подразделениями противника, выражение согласия и желания к нему присоединиться. Также к этому относятся любые действия, направленные на присоединение к данным военизированным подразделениям (покупка снаряжения, убытие в сторону границы, переход границы).

По словам адвоката, оказанием финансовой помощи является любое и в любой сумме перечисление денег для целей финансирования иностранных организаций, направленное на противостояние РФ. А оказанием материально-технической помощи является передача противнику любых предметов, документов (например, отправка еды, медкомплектов, планов или сведений, не составляющих гостайну) для целей противостояния РФ. Иная помощь — всё, что не подходит под вышеперечисленное.

Спутники несчастья: чем Киев может заменить американские разведданные
На Украине ищут возможности получать информацию от коммерческих компаний

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области 5 мая пресекли противоправную деятельность местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма и действиях, направленных против безопасности РФ. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025