Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая утвердил состав украинской делегации, которая проведет переговоры с РФ в Стамбуле.
В состав переговорной группы, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров, в частности, вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы Службы безопасности Украины Александр Поклад. При этом глава делегации Умеров уполномочен вносить изменения в состав участников делегации по согласованию с президентом страны.
«Вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов», — указано в документе на сайте президента Украины.
Другие ее участники — первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Вадим Скибицкий, юрист Генштаба Алексей Маловадский и другие.
Корреспондент «Известий» Виктор Синеок ранее 15 мая сообщил, что в Стамбуле стартовала встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с представителями российской делегации в президентском офисе во дворце Долмабахче.
Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он указал, что российская сторона рассматривает непосредственные переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван Украиной три года назад.
В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».