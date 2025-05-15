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Встреча главы МИД Турции с российской делегацией началась в Стамбуле

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Стамбуле стартовала встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с представителями российской делегации. Об этом 15 мая сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Уточняется, что Фидан проводит встречу с делегацией, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в президентском офисе во дворце Долмабахче.

«Машины российской делегации и сотрудников МИД Турции сейчас стоят на парковке дворца султанов. Встреча уже началась», — рассказал корреспондент.

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Мединский ранее в этот день отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он указал, что российская сторона рассматривает непосредственные переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван Украиной три года назад.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».

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