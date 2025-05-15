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Эксперт назвал лучшими переговорщиков от РФ в Стамбуле

Политолог Марков: в Стамбул отправились лучшие переговорщики от РФ
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Политолог Сергей Марков заявил, что в Турцию на переговоры с Украиной направились лучшие российские переговорщики.

В беседе с aif.ru в четверг, 15 мая, специалист отметил, что делегацию РФ, как и три года назад, возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

«Мединский — очень опытный переговорщик. К нему еще добавили замминистра иностранных дел Михаила Галузина, замминистра обороны Александра Фомина, начальника военной разведки Игоря Костюкова. Это абсолютно адекватная структурная система», — объяснил Марков.

Среди других участников политолог отметил замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елену Подобреевскую, она была утверждена в качестве эксперта и может выполнять роль помощника Мединского на переговорах.

Помимо этого, как указал эксперт, «из Генштаба добавлен лучший переговорщик Зорин. Он вел переговоры в Мариуполе на «Азовстали», также вел переговоры с сирийскими джихадистами».

В Турции 15 мая могут состояться прямые переговоры российской и украинской делегаций впервые после того, как они были сорваны Киевом три года назад. Марков выразил мнение, что если украинская делегация не захочет обсуждать важные для России принципы, а будет требовать только 30-дневное перемирие, то переговоры могут быть сорваны. Он напомнил, что для РФ важны три принципа, которые и планируется обсуждать на переговорах в Стамбуле. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, а также принцип прекращения репрессий против русского языка и русской культуры.

Стамбул 2.0: что известно о переговорах России и Украины 15 мая
Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский

Ранее 15 мая Мединский назвал установление долгосрочного мира задачей переговоров РФ и Украины. По его словам, прямой диалог между РФ и Украиной направлен на устранение первопричин конфликта, уточняет сайт kp.ru. Мединский отметил, что российская делегация рассматривает непосредственные переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван Украиной три года назад.

Он также добавил, что российская делегация готова к возможным компромиссам и их обсуждению на переговорах, сообщает 360.ru.

В этот же день стало известно, что встречу российской и украинской переговорных групп в Стамбуле могут перенести на пятницу, 16 мая, пишет НСН. До этого президент Украины Владимир Зеленский, проведший встречу в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал, что переговоры могут состояться сегодня вечером или завтра. По его словам, делегация Украины отправилась из Анкары в Стамбул.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока нет конкретики по грядущей встрече, в том числе по времени ее начала, отмечает ИА Регнум. В генконсульстве России в Стамбуле заявили, что речи об отмене переговоров не идет, пишет RT.

В этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

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