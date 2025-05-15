Книжные признания: сотрудников «Эксмо» могут обвинить в пропаганде ЛГБТ*

Во время обысков в издательстве «Эксмо» изъято более тысячи экземпляров книг, в которых обнаружена пропаганда ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), заявил Следственный комитет . Там указали, что эти издания активно реализовывались, и попали в том числе к подросткам. Возбуждено уголовное дело об экстремизме, по нему проходят три человека, готовятся материалы об их аресте. Вопросы у силовиков возникли к подразделениям «Эксмо» — издательствам Popcorn Books и Individuum, выпускающим книги в категории 18+, сообщают источники «Известий». Ситуация может ударить по репутации издательства и стать причиной ограничений в распространении ее продукции, полагают эксперты. Обвиняемым по делу об экстремизме может грозить до десяти лет лишения свободы.

За что задержали сотрудников «Эксмо»

С ноября 2023 года по сентябрь 2024-го сотрудники издательства Individuum (ООО «Индивидуум принт», 51% компании принадлежит «Эксмо») «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги с пропагандой ЛГБТ, сообщили в СК по Москве. За это время были проданы более тысячи экземпляров, которые попали в том числе к несовершеннолетним. Нераспроданные книги изъяли во время обысков, которые прошли вечером 14 мая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По делу проходят три человека, их имена пока не раскрываются. Следователи готовят ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы об их аресте. «Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц к деятельности экстремистской организации», — заявили в СК.

Накануне силовики провели обыски по месту работы и жительства порядка десяти сотрудников издательства «Эксмо». Уголовное дело возбуждено по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении людей в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ). Одного из задержанных, директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина, после допроса отпустили.

«Действительно, у нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books, — заявили в «Эксмо». — Сотрудники правоохранительных органов предъявили нам постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела».

В компании Individuum заявили, что «силовики пришли по адресам сразу нескольких коллег — не только домашним, работа была точечной».

«Мы не знаем, кому и за что будут предъявлены обвинения, кто станет подозреваемыми и за что, — говорится в Telegram-канале издательства. — Мы всегда работали в рамках закона — каким бы он ни был в тот или иной момент времени. Мы надеемся, что наши коллеги будут освобождены в кратчайшие сроки».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Это не первый скандал вокруг «Эксмо». В декабре 2023 года Зеленоградский райсуд Москвы уже штрафовал издательство на 900 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ.

Речь шла о книге комиксов «Голубь Геннадий» — продолжение веб-комикса, который создала украинская художница Koro (Татьяна Хлонь) в 2016 году. Впервые книгу опубликовало в 2018 году петербургское издательство «КомФедерация», входившее в холдинг «Эксмо». Последний тираж в России был отпечатан 21 января 2022 года. 1 ноября 2023 года «КомФедерация» объявила о прекращении работы.

А в ноябре 2024 года Таганский суд Москвы назначил по 4 млн руб. штрафа издательству «Эксмо» и типографии «Парето-принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов. Речь шла о романе Владимира Сорокина «Наследие».

Какие книги выпускает «Эксмо»

«Эксмо» — одно из крупнейших российских издательств, входящее в издательскую группу «Эксмо-АСТ». Оно выпускает художественную литературу, нон-фикшн, детские книги, а также литературу по бизнесу и саморазвитию. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка по итогам 2024 года составила более 23 млрд рублей, чистая прибыль — 2 млрд.

В 2023 году издательство приобрело контрольные пакеты (51%) акций российских издательств Popcorn Books и Individuum. Сделки стали частью стратегии по расширению присутствуя на рынке современной молодежной литературы. Ранее в пресс-службе «Эксмо» сообщали, что издательский портфель будет формироваться исходя из общественного запроса и ожиданий целевой аудитории.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Холдинг «Эксмо-АСТ» включает в себя множество редакций и импринтов (суббрендов, охватывающих определенные тематические направления). У каждого из них своя издательская стратегия.

Так, Individuum занимается, в первую очередь, литературой нонфикшн, причем очень широкого спектра — от исследований по социологии и истории до мемуаров. Большую часть портфеля составляют переводные издания. Среди громких новинок за последние годы — «Однажды в Голливуде» и «Киноспекуляции» Квентина Тарантино, книга основателя криптовалюты Etherium Виталика Бутерина, переиздание «Слова пацана» Роберта Гараева, выпущенное после успеха снятого на его основе сериала, три литературных работы Вернера Херцога.

Есть в каталоге Individuum и труды, посвященные «взрослой» тематике: «Секс был. Интимная жизнь Советского Союза» Рустама Александера, его же «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе» (книгу 2022 года издательство сейчас в физическом виде не продает), «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР» Ирины Ролдугиной и Катерины Сувериной, «Сам секс. Как обсуждать, получать и доставлять удовольствие» Саши Казанцевой (признана иноагентом). Все такие издания снабжены знаком возрастного ценза 18+.

Политика Individuum не изменилась после попадания издательства под крыло «Эксмо-АСТ». Перечисленные книги были выпущены как до, так и после 2023-го года.

Popcorn Books было образовано в 2018-м как подразделение Individuum. У него более узкая направленность. На сайте издательства сообщается: «Мы издаем захватывающую художественную литературу для молодых людей, затрагивающую темы, которые в современном мире по-прежнему считаются спорными. Это книги о вопросах самоидентификации, расизма, сексизма, феминизма, проблемах ментального здоровья и о многом другом, "неудобном"».

В основном это переводные романы для подростков и юношества — с китчевыми рисованными обложками и маркировкой 16+ или 18+. Для такой литературы закрепилось определение young adult. Именно в Popcorn Books было выпущено нашумевшее «Лето в пионерском лагере» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (настоящие имена авторов — Елена Прокашева и Екатерина Дудко, обе признаны иноагентами), а затем и сиквел «О чем молчит Ласточка».

Это далеко не единственные книги Popcorn Books, подпадающие под закон о запрете пропаганды ЛГБТ, однако выпущены они были еще до продажи части издательства компании «Эксмо-АСТ» и больше не доступны для покупки. Сейчас на сайте Popcorn Books говорится, что на на данный момент издательство не принимает к рассмотрению рукописи.

Что будет с издательством

Приобретение контрольных пакетов Popcorn Books и Individuum в 2023 году выглядело как логичный шаг со стороны «Эксмо», заявила «Известиям» основательница коммуникационного агентства Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Это были издательства с уже сформированной лояльной аудиторией, активно работающие с современной повесткой, в том числе с молодежной и нон-фикшн литературой.

— Сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Уголовное дело, обыски, задержания — это уже не просто вопрос издательской политики, а правовой и репутационный кризис, — сказала она.

По ее словам, риски для «Эксмо» — значительные, поскольку речь идет об обвинениях, связанных с пропагандой ЛГБТ и экстремизмом. Это и потенциальные ограничения по дистрибуции, и давление со стороны регуляторов, и репутационные издержки — как в профессиональной среде, так и среди читательской аудитории.

— Текущий конфликт возник не столько из-за самой сделки, сколько из-за ценностного контекста — тем, с которыми работают Popcorn и Individuum. В 2023 году «Эксмо» делал ставку на диверсификацию и свободу внутри холдинга. В 2025 — приходится отвечать и за юридические, и за политические последствия этой открытости, — полагает Юлия Загитова.

В 2023 году Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистской организацией , напомнил «Известиям» адвокат московской коллегии адвокатов «Союз юристов» Илья Дроздов.

— Поэтому и сотрудников издательства могут привлечь к уголовной ответственности именно как членов такой организации (ст. 282.2 УК РФ), — отметил адвокат. — Это произойдет в том случае, если в их действиях будет усмотрено участие в ее деятельности, распространение идей и ценностей организации, например, через соответствующую литературу.

За организацию деятельности ЛГБТ фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы, а участникам до шести лет, добавил Илья Дроздов.

— Однако на данный момент наиболее вероятным видится привлечение сотрудников к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП РФ), — сказал он. — В этом случае им будет грозить штраф.

Согласно статистике Верховного суда РФ, в 2024 году суды рассмотрели более 200 административных дел по статьям о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Наказанию подвергнуто порядка 150 физических и юридических лиц (в 2023 году — 106).