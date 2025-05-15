В России выросли продажи люксовых автомобилей

По итогам апреля 2025 года в России было реализовано 78 новых машин сегмента Luxury, что на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года. Примечательно, что в этом сегменте зафиксирован рост, в то время как весь российский авторынок в середине весны упал на 26%, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 15 апреля.

Самым популярным люксовым брендом в апреле стал Bentley с результатом 27 проданных экземпляров. С минимальным отставанием за ним расположился Rolls-Royce (26 ед.). Далее идут Lamborghini (12 ед.), Ferrari (9 ед.), Aston Martin (3 ед.) и Maserati (1 ед.).

В модельном рейтинге четвертый месяц подряд лидером стал Rolls-Royce Cullinan. В тройку бестселлеров также вошли две модели Bentley — Bentayga и Continental.

Всего за четыре месяца 2025 года в РФ было продано 193 новых люксовых автомобиля, что лишь на одну машину, или 0,5%, меньше, чем в январе – апреле 2024-го.

Ранее в этот день сообщалось, что средняя цена нового российского автомобиля в апреле 2025 года достигла 1,48 млн рублей, что на 54,8% больше, чем в феврале 2022 года.

13 мая директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.