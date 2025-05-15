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Новые российские автомобили подорожали в полтора раза за три года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Средняя цена нового российского автомобиля в апреле 2025 года достигла 1,48 млн рублей, что на 54,8% больше, чем в феврале 2022 года. Об этом 15 мая в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало цены на модели Lada и УАЗ.

Так, в феврале 2022-го средняя цена новой отечественной машины составляла 0,96 млн рублей, к апрелю 2023 года она снизилась на 2,3%, до 0,93 млн рублей. Год спустя цена составила уже 1,33 млн рублей (+42,4%), а к апрелю 2025-го выросла до 1,48 млн рублей (+11,7%).

Небольшое снижение средней цены в апреле 2023-го было связано с тем, что после прекращения поставок компонентов из недружественных стран выпускались простые автомобили без привычных ранее опций, отметили аналитики.

Средняя цена на подержанный российский автомобиль не старше 20 лет в апреле 2025 года составила 0,6 млн рублей, что на 26,1% больше, чем в феврале 2022 года. При этом в апреле 2024-го этот показатель составлял 0,61 млн рублей, а в апреле 2023-го — 0,52 млн рублей.

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Ранее в этот день сообщалось, что цены на автомобильные запчасти для распространенных в России марок подорожали за год на 1525%. Как заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, кузовные запчасти для большинства марок авто (кроме Lada) стало сложнее купить: вариантов меньше, сроки доставки выросли, стоимость увеличилась. Как следствие, цены и на б/у запчасти из этой группы значительно выросли.

Накануне президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что цены на новые автомобили в России могут вырасти осенью 2025 года.

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