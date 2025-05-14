Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Сийярто назвал санкции против РФ путем экономического самоубийства ЕС
Мир
Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по количеству туристов в РФ
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Парламент Ирана пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Общество
Мурашко отметил снижение смертности в регионах с ограничениями на алкоголь
Общество
Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Мир
Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине
Мир
Мантуров сообщил о планах РФ и Малайзии увеличить товарооборот в медицине
Мир
Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Общество
Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Армия
ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении
Армия
Серийные поставки пулемета РПЛ-20 в ВС РФ могут начаться в 2025 году
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

Глава РОАД спрогнозировал подорожание автомобилей в РФ осенью

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Цены на новые автомобили в России могут вырасти осенью 2025 года. Об этом заявил президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Ситуация со скидками долго не продлится. Плохо не только дилерам. Я не буду говорить за китайских импортеров, но российские автопроизводители точно сегодня не зарабатывают. Работать в минус долго нельзя. Пока распродаются склады, повышения не будет. Но ближе к осени объемы поставок и производства будут сокращены, а цены вырастут», — цитирует Подщеколдина «За рулем» 14 мая.

По словам главы РОАД, сейчас дилеры предоставляют скидки на автомобили. К примеру, средний китайский автомобиль стоит 2,5–3 млн рублей, скидка на него составляет 5% — это порядка 150 тыс. рублей. При этом пока машина стоит в ожидании продажи на складе несколько месяцев, дилеру приходится платить банку за обслуживание кредита, и за один-два месяца эта сумма достигает порядка 100 тыс. рублей.

Подщеколдин отметил, что сейчас у покупателя есть возможность приобрести автомобиль по выгодной цене, однако даже со скидкой машина не становится дешевой.

Качели с колесами: продажи машин в апреле упали еще на четверть
В России отмечается рост доли новых автомобильных брендов на рынке

Накануне директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.

7 мая стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025