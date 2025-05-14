Глава РОАД спрогнозировал подорожание автомобилей в РФ осенью
Цены на новые автомобили в России могут вырасти осенью 2025 года. Об этом заявил президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«Ситуация со скидками долго не продлится. Плохо не только дилерам. Я не буду говорить за китайских импортеров, но российские автопроизводители точно сегодня не зарабатывают. Работать в минус долго нельзя. Пока распродаются склады, повышения не будет. Но ближе к осени объемы поставок и производства будут сокращены, а цены вырастут», — цитирует Подщеколдина «За рулем» 14 мая.
По словам главы РОАД, сейчас дилеры предоставляют скидки на автомобили. К примеру, средний китайский автомобиль стоит 2,5–3 млн рублей, скидка на него составляет 5% — это порядка 150 тыс. рублей. При этом пока машина стоит в ожидании продажи на складе несколько месяцев, дилеру приходится платить банку за обслуживание кредита, и за один-два месяца эта сумма достигает порядка 100 тыс. рублей.
Подщеколдин отметил, что сейчас у покупателя есть возможность приобрести автомобиль по выгодной цене, однако даже со скидкой машина не становится дешевой.
Накануне директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.
7 мая стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.