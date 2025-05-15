Мирошник отметил выполнение всех обязательств РФ в рамках переговоров в Стамбуле
Россия полностью выполнила свои обязательства в отношении переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Об этом 15 мая сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, в настоящее время еще рано делать выводы по будущим переговорам с Украиной.
«Главное, что сегодня Россия выполнила полностью свои обязательства до начала переговоров. Она инициировала эти переговоры, подготовила переговорную площадку, согласовала ее с руководителем Турецкой Республики», — сказал Мирошник, его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что различные организационные детали встречи определятся непосредственно в переговорном процессе.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 мая отметил, что в настоящее время делегация РФ находится в Стамбуле и ждет представителей Украины для начала переговоров.