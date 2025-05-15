В Кремле сообщили об ожидании РФ украинской делегации в Стамбуле

Делегация РФ находится в Стамбуле и ждет представителей Украины для начала переговоров. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом [России Владимиром Путиным], и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет», — подчеркнул он.

Песков отметил, что планов по визиту Путина в Турцию в ближайшие дни нет. По его словам, решение о визите президента России будет приниматься на основе того, как будут проходить переговоры. Представитель Кремля заявил, что Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы они были результативными.

По его словам, пока что нет точной информации о том, когда начнутся переговоры и кто будет в них участвовать со стороны Украины.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегации России и Украины в Стамбуле. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

11 мая Путин выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.