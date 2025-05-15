Запад не может пережить, что Россия, несмотря на объявленный ей гибридный конфликт, переписывание истории и угрозы соотечественникам, развивается, отмечает юбилей Победы в Великой Отечественной войне, встречает зарубежных гостей и показывает свою мощь. Об этом 15 мая заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на вопрос «Известий».

«Россия, несмотря на объявленную гибридную войну нашему народу, несмотря на переписывание истории, сносы памятников, несмотря на угрозы нашим соотечественникам, несмотря на чудовищную торговую войну, которая была развязана Западом, развивается, отмечает юбилей Победы, встречает зарубежных гостей на всех уровнях и показывает свою силу, мощь и перспективу развития», — отметила Захарова.

По ее словам, Запад не может пережить таких действий государства, так как это всё «ставит крест» на том, что они делали. Зарубежные страны стараются показать, что идеология по изоляции России еще не окончательно провалилась. Ведь на это выделяли миллиарды средств из бюджета их собственных граждан, добавила она. Как считает Захарова, теперь, после провала Запада, стоит вопрос, как отчитываться перед жителями, что им предъявлять.

Официальный представитель МИДа отметила, что страны Евросоюза (ЕС) и НАТО всё время «придумывают некую дымовую завесу». Они делают это для того, чтобы их граждане не увидели реальной картины. Ведь в таком случае, по мнению Захаровой, они спросят у своих лидеров, чем те были заняты все эти годы.

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко 13 мая заявил, что Франция, Великобритания и Германия хотят продолжения конфликта на Украине. По его словам, их основная цель заключается в международной изоляции России.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой возобновить 15 мая прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону принять предложение РФ незамедлительно, после чего украинский лидер заявил, что 15 мая в Турции состоятся переговоры.