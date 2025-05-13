Грушко указал на намерение стран ЕС затянуть конфликт на Украине

Франция, Великобритания и Германия хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом во вторник, 13 мая, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

«Очевидно, что эти страны продолжают курс на затягивание конфликта», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, если посмотреть на политику этих государств без «словесной шелухи», станет ясно, что их основная цель — добиться международной изоляции России. Однако, как указал Грушко, Берлин, Лондон и Париж потерпели крах в нанесении стратегического поражения РФ.

При этом замглавы МИД РФ добавил, что эти страны всё еще рассчитывают достичь своих целей.

Кроме того, Грушко обратил внимание на ветреность позиций европейских лидеров. В пример он привел президента Франции Эммануэля Макрона, который в обращении к нации заявлял, что страна не поддерживает хрупкое перемирие.

«Перемирие в 30 дней, оно что, не хрупкое? Поэтому сегодня они говорят одно, завтра будут говорить другое», — отметил дипломат.

11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инциативой возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ответил на это ультиматумом: он потребовал прекращения огня с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону принять предложение РФ незамедлительно, после чего украинский лидер заявил, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.