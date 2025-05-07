«Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим»

Приезд большого числа мировых лидеров на торжества в Москву показывает бесперспективность русофобской стратегии Запада , а также поражение политики изоляции нашей страны, заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . По ее данным, посольства и спецслужбы многих стран вели работу, чтобы сорвать визит в Россию государственных лиц высокого уровня . Юбилей 80-летия победы над японским милитаризмом также требует большого мирового внимания: в РФ, КНР и Монголии по этому поводу пройдут масштабные мероприятия, уверена спикер верхней палаты парламента. По ее словам, сейчас происходит коренная перестройка системы международных отношений, но фундаментом многополярного мира должен оставаться Устав ООН. О значении юбилея Великой Победы, борьбе с попытками реабилитации нацизма и сохранении исторической памяти — в эксклюзивном интервью Валентины Матвиенко «Известиям» .

«Угрозы точно не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву»

— Валентина Ивановна, юбилей Великой Победы мир встречает в непростой обстановке. Запад направил против России весь свой арсенал — экономический, военный, политический, развернул мощнейшую антироссийскую пропаганду, с тем чтобы изолировать нашу страну, подорвать ее влияние на международной арене. Несмотря на это, о своем намерении присутствовать 9 Мая в Москве на торжествах в честь Дня Победы заявили лидеры десятков государств. О чем это, на ваш взгляд, говорит?

— В первую очередь хочу поздравить всех ваших читателей, всех россиян с наступающим великим праздником — с Днем Победы .

Теперь по сути вопроса. На мой взгляд, приезд высоких гостей на парад в Москву говорит прежде всего о том, что несмотря на тотальную, принудительную политику переписывания истории XX века Западом под свои нынешние агрессивные задачи, под свои нынешние планы, огромная часть населения планеты, во-первых, остается на стороне правды , которую четко зафиксировал Нюрнберг. А во-вторых, однозначно признает решающий вклад именно советского народа, именно Красной армии в Победу над нацизмом . Поэтому они едут в Москву, а не в Париж, Лондон или еще куда-то. И, пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность и благодарность нашим друзьям за их готовность быть с нами рядом в этот торжественный день.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Считаю, что участие в торжественно-мемориальных мероприятиях 9 Мая в российской столице становится своеобразным маркером зрелости для этих национальных лидеров. Дополнительно утверждает их как твердых, независимых политиков, представляющих народы суверенных стран.

Вы посмотрите, через что пришлось пройти многим из них! Могу сказать, что то, что попадало в публичное поле, далеко не всё . Это лишь малая часть. Мы знаем — у нас есть достоверная информация, что до последнего западные посольства и спецслужбы вели на местах работу, чтобы сорвать визит в Москву государственных лиц высокого уровня. В условиях такой запредельно наглой, мощной обработки любого политика, заявившего о своих планах посетить нашу столицу, прямых угроз, совсем не шуточных, приезд каждого из них на наши торжества — отражение их абсолютно принципиальной позиции в отношении исторической правды . Которой они не готовы поступиться. Которую они не готовы разменять на благосклонность Брюсселя и иже с ними. И это вызывает огромное уважение!

Какие выводы из этого? Вывод первый: у человечества абсолютно точно есть будущее, коренным образом отличающееся от того, что навязывается ему Западом . Московский парад 9 Мая тому подтверждение. Вижу в нем проявление солидарности сил, которые станут гарантом сохранения исторической правды и придадут новый импульс движению в сторону справедливого мира.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

И вывод второй… То, что столица России в эти дни становится главной мировой площадкой празднования 80-летия великого исторического события, еще раз демонстрирует бесперспективность русофобской стратегии Запада и Евросоюза, поражение его политики изоляции нашей страны ; показывает всему здоровому миру нашу политическую правоту и — шире — неодолимую силу правды. И это наша духовная победа.

— Означает ли сказанное вами, что 9 Мая 2025 года может стать новой точкой отсчета в международных отношениях?

— Не думаю, что нужно называть это новой точкой отсчета. Это не начало чего-то нового. Есть уже существующий объективный процесс. И представительный парад Победы в Москве — важнейшая точка фиксации этого объективного исторического процесса и отражение того, на каких позициях в этом процессе действуют международные участники. Кто находится на правильной стороне истории, кто выбрал для себя именно ее, а кто по-прежнему предпочитает бороться за тотальный контроль над историей , чтобы пользоваться ею в корыстных интересах, в том числе для безнаказанного применения любых инструментов, включая откровенно фашистские силы. Ведь Западу нужно именно это.

Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим. Поэтому я бы назвала празднование 80-летия Великой Победы мощной зарубкой на долгую память вперед. Это вклад в будущее . Очень важно, что мы вместе с нашими друзьями проводим этот юбилей так масштабно.

— Как воспринимать слова Владимира Зеленского с откровенной угрозой по отношению к тем, кто окажется на параде в Москве, и как эти слова влияют на решение гостей посетить торжества?

— Безусловно, это недопустимые высказывания, которые, считаю, не должны остаться без внимания и политического осуждения в цивилизованном обществе. Они преступны. При этом, конечно, они не спонтанны : за каждым таким высказыванием Зеленского — голоса Брюсселя и Лондона. Но могу вас заверить: подобные угрозы точно не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву . Те, кто принял приглашение — опытные, состоявшиеся, умные политики, способные адекватно оценивать реальность и понимающие, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами с запасом, чтобы гарантировать безопасность на параде и предотвратить любые провокации. В этом смысле определяющим для них фактором является доверие к России и уважение к нашему президенту, а не отношение к словам Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Что касается самого содержания его высказываний, там ничего нового: они еще раз показали со всей наглядностью суть его режима. Это полностью нацистская хунта, способная на любые провокации, что доказывала не раз; которая заточена только на существование в рамках военно-террористического противостояния . Именно поэтому она сейчас как никогда выгодна брюссельской бюрократии. В интересах Евросоюза, который живет в парадигме воинствующего милитаризма, и дальше удерживать Зеленского в этой колее. А такая колея, понятно, к миру не выводит: вырулить на любые мирные соглашения или исполнение договоренностей о прекращении огня она не дает. И реакция из Киева на инициативу нашего президента о перемирии на время празднования юбилея Победы — еще одно тому подтверждение.

«Россия и Китай смогут сыграть решающую роль в сохранении правды для потомков»

— А к какому разряду относить недавние слова Трампа о том, что именно Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в Победу?

— К разряду глубоко ошибочных. Сказанных из популистских, внутриполитических конъюнктурных соображений. Не имеющих под собой ни малейших исторических оснований . Противоречащих объективным фактам, которые есть в самых разных, в том числе англоязычных документах и литературе. Там всё однозначно. Наибольший и неоспоримый вклад в Победу над германским фашизмом внесли Красная армия и советский народ.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Leah Millis

Есть слова Рузвельта и Черчилля — современников, которых нельзя уличить в особой любви к Советской России — с признанием ключевой роли Красной армии. Есть цифры, показывающие, что на советском участке Германия потеряла в четыре с лишним раза больше дивизий, чем на всех других. Есть и всему миру известный факт: флаг над Берлином был установлен красный, с советской, а не чьей-то еще символикой.

— Валентина Ивановна, не получится так, что после юбилея Победы международная активность по отстаиванию исторической правды будет снижена естественным образом и это даст возможность Западу продолжить свою системную работу по ее искажению?

— Ни в коем случае. Наша высокая активность в противостоянии западным попыткам реабилитации нацизма не разовая акция, приуроченная к юбилею Победы. Мы будем действовать так же интенсивно и дальше . И будем максимально вовлекать наших друзей, объединять усилия с суверенными странами, которые, как и мы, считают необходимым противостоять искажению правды. Потому что за этим стоит не просто желание Запада переписать параграфы в учебниках, чтобы снять с себя ответственность за прошлое. За этим стоит глубоко продуманный план. И нельзя к нему легкомысленно относиться. Это план по умышленной системной реабилитации нацизма и фашизма, нацеленный на будущее, создающий комфортные условия, базу для продвижения современных и будущих неонацистских, милитаристских, неоколониальных проектов. Таких, как киевский. Это та система координат, в которой Запад будет пытаться всеми силами удерживать свою гегемонистскую позицию в ближайшее десятилетие. И она создает риски не только для России, стран СНГ, но и для многих государств так называемого Глобального Юга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/архив «Известий»

Кстати, хочу сказать, что мы обсуждаем это на переговорах и знаем из бесед с нашими коллегами из дружественных стран, что они видят эти риски, оценивают их серьезно. И вопрос справедливого подхода к истории и итогам Второй мировой войны для них крайне важен. Они говорят об этом прямо.

К примеру, для Китая сохранение в полном объеме правды об их борьбе плечом к плечу с советскими войсками и союзниками против японского милитаризма и германского фашизма, о большом их вкладе в общемировую победу и о страшных, многомиллионных жертвах китайского народа — позиция абсолютная, от которой они не отступят ни при каких условиях . Не сомневаюсь, что в юбилейные дни сентября Китай еще раз сможет продемонстрировать это достойно, масштабно и на высоком международном уровне. Мы с глубочайшим уважением относимся к воле и последовательности наших китайских коллег в этом вопросе. И, считаю, объединив наши усилия в борьбе с попытками Запада в широком смысле исказить реальный вклад народов мира в разгром фашизма и милитаризма, Россия и Китай смогут сыграть решающую роль в сохранении правды для потомков. В этой связи хочу подчеркнуть высочайшее историческое значение такого длительного и содержательного визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию именно в дни 80-летия Победы и его участие в торжественно-мемориальных мероприятиях.

— Означают ли ваши слова, что в сентябре мир должен масштабно отметить и еще одно 80-летие?

— Да. И это будет отражать историческую справедливость. Считаю, что 80-летие победы над японским милитаризмом и тем самым 80-летие завершения долгой мировой войны на всех театрах действий — дата, которая требует большого общественного, большого мирового внимания . Конечно, совершенно особое значение эта победа имеет для таких стран, как Россия, Китайская Народная Республика, Монголия. И, уверена, в наших странах мы широко и достойно отметим юбилей, проведем целый ряд масштабных мероприятий, отдадим дань памяти героям, сложившим свои головы в борьбе с фашизмом на Дальнем Востоке и в Азии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Думаю, что были бы абсолютно уместными и совместные юбилейные торжества, и присутствие российских официальных лиц на параде, который состоится в Пекине. Но говорить о том, в каком формате могли бы пройти совместные мероприятия, пока рано.

«Сейчас происходит коренная перестройка системы международных отношений»

— И в завершение. По итогам Второй мировой войны была создана Ялтинско-Потсдамская система. На протяжении многих десятилетий она уберегала мир от глобальных войн. Однако сейчас очевидно, что система международных отношений нуждается в корректировке. Какими вы видите ее основные направления? Сохранит ли свою ключевую роль Организация Объединенных Наций?

— То, что сейчас происходит в геополитике — это не корректировка, как вы выразились, это коренная перестройка системы международных отношений. Она из биполярной становится многополярной, более справедливой, учитывающей интересы в том числе стран Глобального Юга , которые долгие годы находились под западной оккупацией, иначе это назвать невозможно. И вот сейчас происходит возвращение их идентичности, рост самосознания. Процесс возникновения новых центров экономической, политической, военной мощи, образования международных организаций набирает силу. И этот процесс уже не остановить. Россия его не только приветствует, но даже более того — является своего рода проводником этого движения . Вместе с единомышленниками по БРИКС, ШОС и другими. Считаю, во многом благодаря этому вес нашей страны, ее авторитет в мире растет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Теперь что касается Ялтинско-Потсдамской системы: действительно, она постепенно отмирает. Хотя хочу еще раз подчеркнуть ту определяющую роль, которую она всё это время, безусловно, играла в налаживании мирной жизни человечества после кровопролитной войны и в предотвращении глобальных конфликтов.

Нужно признать, что Ялтинско-Потсдамской системе мы должны быть благодарны прежде всего за ООН. Организация Объединенных Наций — это каркас современной мировой политики , ее основа. И, отвечая на ваш вопрос, я уверена, что она должна сохраниться. Альтернативы ей нет. Даже несмотря на то, что она детище «Ялты» и была изначально наполнена двуполярной реальностью.