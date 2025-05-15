В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Информации о пострадавших россиянах при столкновениях в Ливии не поступало. Об этом 15 мая сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет», — сказала Захарова.
Кроме того, она также рекомендовала гражданам России избегать поездок на запад Ливии в целях безопасности.
Также МИД России призывает ливийские власти и их оппонентов воздержатся от действий, которые могут привести к новым жертвам среди мирного населения.
Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. На следующий день стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибли не менее шести человек.
14 мая газета Al Wasat сообщила, что в ряде районов Триполи снова произошли военные столкновения. Жители города выразили опасения, что развитие событий в столице может привести к крупномасштабному конфликту.