Ставка по кредитам на новые авто снизилась до минимума за полтора года
В апреле 2025 года средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили опустилась до 17% годовых, этот показатель оказался минимальным с октября 2023 года. Об этом 15 мая сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Снижение ставки происходит пятый месяц подряд, за это время показатель сократился на 4,4 п.п. (п.п.). В сегменте автомобилей с пробегом средняя ставка остается высокой и по итогам апреля превышает 28% годовых. За три месяца зафиксировано ее снижение лишь на 1,2 п.п.
Как объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, основными причинами снижения ставки стали господдержка и льготные программы китайских автопроизводителей. В сегменте автомобилей с пробегом ставки и полная стоимость кредита определяются ключевой ставкой и ожиданиями банков в отношении ее дальнейшей динамики, отметил он.
13 мая директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.
До этого, 7 мая, стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.