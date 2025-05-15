В Минтруде положительно оценили распределение праздничных дней в 2026 году
В следующем году не ожидается трудностей с распределением праздничных и нерабочих дней. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котляров.
«Я думаю, там тоже всё будет хорошо», — сказал он «РИА Новости».
В настоящее время в Минтруде обсуждают производственный календарь на предстоящий год.
Согласно информации, опубликованной в производственном календаре на 2025 год, следующие четырехдневные выходные наступят в июне в связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня.
Весной 2025 года у россиян было две трехдневные рабочие недели. Первая прошла с 28 по 30 апреля, а вторая — с 5 по 7 мая.