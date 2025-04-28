В России началась трехдневная рабочая неделя

У россиян с 28 апреля началась трехдневная рабочая неделя. Соответствующая информация опубликована в производственном календаре на 2025 год.

Согласно данным календаря, в последнюю неделю апреля россияне будут работать 28, 29 и 30 апреля. При этом в среду, 30 апреля, рабочий день должен быть сокращенным.

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал 27 апреля «Известиям», что рабочий день 30 апреля должен быть сокращен на час для всех сотрудников, включая тех, кто работает удаленно. Исключение составят лишь те, кто работает на непрерывно действующих производствах, где невозможно уменьшить продолжительность смены.