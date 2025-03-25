Майские праздники – 2025: как отдыхаем, сколько будет рабочих и выходных в мае

Майские праздники традиционно являются долгожданным периодом для россиян, который дает возможность отдохнуть, провести побольше времени с семьей или заняться дачными работами. В 2025 году тем, кто трудится по пятидневке, удастся законно отдохнуть два длительных периода в первой половине месяца. Их также можно будет увеличить за счет отпуска. Подробнее о том, по какому графику отдыхают и работают в России в мае и выгодно ли брать отпуск в этот период, рассказывают «Известия».

Как отдыхаем и работаем в мае – 2025: производственный календарь

В мае 2025 года россиян ожидают два периода продолжительных выходных, связанных с официальными государственными праздниками. Среди них:

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Праздник весны и труда : отмечается в России 1 мая с 1917 года и символизирует солидарность трудящихся;

— День Победы 9 мая: посвящен победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и является одним из самых значимых праздников в стране.

В этом году в честь этих праздников можно будет отдыхать:

— с четверга, 1 мая, по воскресенье, 4 мая, включительно;

— с четверга, 8 мая, по воскресенье, 11 мая, включительно.

Перед майскими праздниками россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая продлится с понедельника, 28 апреля, по среду, 30 апреля. Причем, поскольку последний день апреля является предпраздничным, рабочее время будет сокращено на один час.

Согласно производственному календарю на 2025 год, всего в мае будет 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней. По сравнению с 2024 годом количество дней отдыха увеличится на два. Например, у сотрудников, работающих по графику 5/2, будет два одинаковых периода продолжительных выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Такая структура выходных и рабочих дней была установлена на основании постановления правительства РФ от 04.10.2024 №1335 «О переносе выходных дней в 2025 году». Согласно документу, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в этом году были перенесены следующие дополнительные государственные выходные:

— новогодняя суббота, 4 января, была перенесена на пятницу, 2 мая;

— День защитника Отечества, 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг, 8 мая.

Выгодно ли брать отпуск в мае – 2025

Майские праздники позволят продлить отдых без значительного расхода отпускных дней. Так, если оформить отпуск с 28 по 30 апреля, отдыхать можно будет уже с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая. Всего получится девять дней отдыха подряд при использовании всего трех дней отпуска.

Также можно увеличить майские выходные, если взять отпуск с 5 по 7 мая. Тогда в сумме получится 11 дней отдыха подряд — с 1 по 11 мая. Однако с финансовой точки зрения брать отпуск в мае невыгодно. Из-за двух праздников в месяце остается всего 18 рабочих дней, поэтому стоимость рабочего дня, который вычтут из зарплаты, будет выше, чем в месяцах с большим количеством рабочих дней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Например, если сотрудник работает по графику 5/2 и получает 60 тыс. рублей в месяц, его рабочий день в мае будет стоить 3333 рубля, тогда как в апреле, где будет 22 рабочих дня, он будет оценен в 2727 рублей. Поскольку сумма отпускных рассчитывается, исходя из среднедневного заработка за год, который в данном случае составляет 2047 рублей, за каждый день майского отпуска работник потеряет около 1286 рублей. А если сотрудник возьмет отпуск в апреле, то денежная потеря будет почти в два раза меньше — 680 рублей за день официального выходного.

Выгоднее всего взять отпуск в конце апреля, захватив майские праздники. Например, если оформить отпуск с 21 апреля сроком на 10 дней, то первый рабочий день придется не на четверг, 1 мая, а на понедельник, 5 мая. Это позволит максимально увеличить период отдыха без финансовых потерь.

Как оплачивается работа в майские праздники

Далеко не все государственные организации прекращают работу в праздничные дни. В официальные праздничные выходные функционируют:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— непрерывно действующие предприятия: например, энергетические компании, предприятия непрерывного производства;

— медицинские учреждения: больницы, станции скорой помощи и другие подразделения;

— транспортные службы: общественный транспорт, авиаперевозчики;

— экстренные и аварийные службы: полиция, МЧС, пожарные подразделения.