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Эксперт рассказал о графике работы в предпраздничные дни

Южалин: рабочий день 30 апреля должен быть сокращен на час для всех сотрудников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Рабочий день 30 апреля должен быть сокращен на час для всех сотрудников, включая тех, что работают удаленно. Об этом 27 апреля «Известиям» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Эксперт отметил, что 30 апреля 2025 года, как день перед праздничным 1 мая, подлежит сокращению. Исключение составляют лишь непрерывно действующие производства, где невозможно уменьшить продолжительность смены. В таких случаях переработка компенсируется дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой по нормам сверхурочной работы.

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Отдельно Южалин остановился на вопросе работы в майские праздники. В 2025 году россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Привлечение сотрудников с пятидневной рабочей неделей к работе в эти дни возможно только с их письменного согласия, за исключением чрезвычайных ситуаций.

«Работники со сменным графиком могут быть вызваны на работу в праздничные дни согласно утвержденному расписанию, — уточнил юрист. — Для остальных категорий сотрудников выход на работу в праздник является добровольным решением».

Специалист подчеркнул, что работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Для сдельщиков применяются двойные расценки, для работников с тарифной ставкой — двойная ставка, для окладников — доплата в размере одинарной или двойной дневной ставки в зависимости от переработки.

Южалин напомнил, что отказ сотрудника от работы в праздничные дни не может повлечь дисциплинарных взысканий. Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство, обеспечивая либо сокращение предпраздничного дня, либо соответствующую компенсацию за переработку.

Ранее, 12 апреля, специалисты «Авито Работы» рассказали «Известиям» о самых выгодных графиках отпусков в мае. Эксперты отмечают, что май — не самый выгодный месяц для длительного отпуска: из 31 календарного дня 13 являются нерабочими, а 18 — трудовыми. Для сравнения, в августе и октябре рабочих дней на пять больше. Однако грамотное планирование позволит значительно увеличить период отдыха. Так, взяв всего три дня отпуска с 5 по 7 мая, можно продлить праздничные выходные до 11 дней.

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