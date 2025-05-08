В России начались вторые майские праздники

У россиян начались вторые четырехдневные майские праздники. Соответствующая информация есть в производственном календаре на 2025 год.

Согласно данным календаря, всего за текущую рабочую неделю россияне работали с 5 по 7 мая. Таким образом, в мае 2025 года планируются 18 рабочих дней.

Психолог и бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай 5 мая рассказала, как влиться в работу после майских праздников. Она посоветовала организовать календарь дел и заглянуть в него до окончания выходных, чтобы настроиться. Также стоит включить в рацион зелень, правильные углеводы, сочетания белков и жиров, добавила специалист.