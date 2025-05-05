Психолог назвала способы войти в рабочий режим после майских праздников

Психолог и бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай рассказала, как влиться в работу после майских праздников.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 5 мая, специалист посоветовала организовать календарь дел и заглянуть в него до окончания выходных, чтобы настроиться и, например, подготовиться к каким-то встречам.

Кроме того, стоит уделять время небольшой физической нагрузке, достаточно будет 10–15 минут на зарядку с утра. Также поможет контрастный душ, не обязательно ледяной, но прохладный.

Во время первых рабочих дней психолог призвала каждые 55–60 минут делать небольшие передышки по 5–7 минут, встать из-за рабочего места, пройтись. Нелишним будет наладить питание: не налегать на сладкое, так как оно не поддерживает работу мозга, а наоборот. Стоит включить в рацион зелень, правильные углеводы, сочетания белков и жиров. В этот период также не стоит злоупотреблять кофе.

Также 5 мая карьерный консультант Ольга Бухвалова в беседе с RT поделилась советами по восстановлению продуктивности после майских праздников. Она посоветовала в первые дни после отдыха заниматься легкой работой: навести порядок на рабочем месте, разобрать электронные документы или просто заняться уборкой: последнее способствует ощущению контроля над ситуацией. Сложные задачи в первое время лучше отложить, лучше составить список дел и распределить основные задачи на неделю. Это поможет мозгу адаптироваться к нагрузкам, отмечает 360.ru. Бухвалова также рекомендует фокусироваться не на результате, а на процессе работы.

В этот же день опрос сайта kp.ru показал, что 8% опрошенных россиян отдыхают между майскими праздниками. 66% продолжают работать. 13% респондентов честно сообщили, что трудились и в сами майские праздники.

4 мая травматолог Александр Саутенко рассказал «Известиям», как снизить риск детских травм в период праздников. По его словам, перевозить в автомобиле на руках нельзя даже младенцев, поскольку удельный вес ребенка сильно увеличивается в момент ДТП. Например, при столкновении на скорости 40 км/ч вес может увеличиться в 35 раз.

1 мая опрос финансового маркетплейса «Сравни» показал, что большинство россиян планируют потратить деньги на пикники и поездки в майские праздники. Согласно результатам исследования, 61% респондентов назвали организацию отдыха на природе основной статьей расходов на длинные выходные, отмечает НСН.