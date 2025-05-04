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Травматолог рассказал о правилах безопасности для детей в период майских праздников

Травматолог Саутенко: даже младенцев нельзя в машине перевозить на руках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России Александр Саутенко 4 мая рассказал «Известиям», как снизить риск детских травм в период праздников.

По его словам, перевозить в автомобиле на руках нельзя даже младенцев, поскольку удельный вес ребенка сильно увеличивается в момент ДТП. Например, при столкновении на скорости 40 км/ч вес может увеличиться в 35 раз.

«Родителям часто кажется, что это удобно, и ничего страшного не может случиться. Но официальная статистика показывает, что более чем в два раза увеличивается риск травм детей, в том числе со смертельным исходом, если не используется фиксирующее устройство при их перевозке», — отметил врач.

Он подчеркнул, что принципы перевозки детей строго регламентируются правилами дорожного движения, и, даже если поездка короткая, ребенка всё равно необходимо зафиксировать в автокресле.

«Важно не только использовать какое-то приспособление и фиксирующее устройство, но оно еще и обязательно должно подходить ребенку по его возрасту и весу. Этим нельзя пренебрегать. <...> В зависимости от возраста можно использовать кресла меньшего размера, например бустеры, люльки», — сказал Саутенко.

Он добавил, что по достижении более старшего возраста ребенка можно перевозить без дополнительных фиксирующих устройств, но пристегивать его ремнями безопасности — обязательно.

Фиксирующие устройства значительно снижают тяжесть травм, поэтому в случае отсутствия фиксирующего устройства риск смертельного исхода при ДТП гораздо выше, заключил эксперт.

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В феврале заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что в такси обязательно должны быть установлены детские кресла. Кроме того, детский тариф не должен серьезно отражаться на стоимости, поскольку жесткая фиксация тарифа не приведет ни к чему хорошему, отметил депутат.

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