Майские новинки: что добавить в игровой вишлист на последний месяц весны

Май обещает много интересных игровых релизов, так что уже сейчас геймеры могут начать планировать досуг на долгие выходные и весь оставшийся месяц. Про самые интересные стратегии, шутеры симуляторы и роуглайки читайте в материале «Известий».

Knights of the Crusades

Дата выхода: 5 мая

Жанр: стратегия

На чем играть: PC

Скриншот из игры Knights of the Crusades Фото: Starbreeze Studios

Захватывающая новинка про эпоху крестовых походов выходит в раннем доступе. Игра сочетает в себе стратегию в реальном времени, градостроительство и элементы песочницы. Проект позволит пользователям переписать историю и привести рыцарский орден тамплиеров к славе.

Metal Eden

Дата выхода: 6 мая

Жанр: шутер

На чем играть: PC, PlayStation, Xbox Series X

Скриншот из игры Metal Eden Фото: Ruiner

Научно-фантастический адреналиновый шутер от первого лица. Высокотехнологичный боевой андроид Аска отправляется на смертельно опасную миссию по спасению людей. Они стали заложниками в огромном монолитном городе Мебиус, который задумывался как новый дом для человечества. Бороться предстоит со злыми роботами Корпуса внутренней безопасности, чтобы после открыть мрачные тайны проекта «Эдем».

Captain Blood

Дата выхода: 6 мая

Жанр: экшен, приключение

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Скриншот из игры Captain Blood Фото: Seawolf Studio

Игра была представлена публике еще в 2010 году, после чего надолго пропала с радаров. За это время вышло много пиратских приключений, но, возможно, Captain Blood сможет всех удивить. Действия этого боевика разворачиваются в XVII веке на территории Испанского Мэйна, то есть северного побережья Южной Америки.

Пользователь сможет стать грозным флибустьером и отправиться на поиски золота и славы. Разработчики обещают полный пиратский набор: стрельбу из пушек и пистолетов, ожесточенные рукопашные битвы, сражения на мечах и шпагах, а также полчища врагов и классическую боевую систему с эффектными комбо.

Age of Empires II: Definitive Edition

Дата выхода: 6 мая

Жанр: стратегия

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Скриншот из игры Age of Empires II: Definitive Edition Фото: Forgotten Empires

Одна из самых популярных стратегических игр всех времен выходит на PlayStation 5 в юбилейном переиздании с графикой 4K Ultra HD, полностью переработанным саундтреком и новым контентом. В дополнение The Last Khans вошли три новые кампании и четыре цивилизации. Игра уже доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X.

Deck of Haunts

Дата выхода: 7 мая

Жанры: роуглайт, карточная, стратегия

На чем играть: PC

Скриншот из игры Deck of Haunts Фото: Mantis

В этом карточном роуглайте игроки примерят на себя роль... дома с привидениями! Они становятся повелителями проклятого места, чтобы изводить людей, отважившихся посетить кошмарную обитель.

Геймплей состоит из строительства лабиринтов, комнат и превращения особняка в смертельную ловушку, из которой невозможно сбежать. По ночам нужно заманивать прохожих внутрь, где с помощью колоды жутких карт получится призывать духов, искажать коридоры и насылать на своих жертв кошмары. Поглощая души, можно усовершенствовать и расширять особняк, а также привлекать более интересных врагов, например полицейских и священников.

The Midnight Walk

Дата выхода: 8 мая

Жанр: приключение

На чем играть: PC, PlayStation 5, PSVR

Скриншот из игры The Midnight Walk Фото: MoonHood

Настоящий арт-проект от студии MoonHood. Всё, что есть в The Midnight Walk — от локаций до предметов и затейливых монстров, — вылеплено вручную из глины, а затем анимировано покадрово и переведено в 3D.

Сюжет — сюрреалистичное сказочное приключение, в котором игроку предстоит путешествовать с мальчиком-горшком по извилистым тропам, пытаться перехитрить пожирателей огня, прятаться и раскрывать тайны странного мира. Проект полноценно адаптирован для VR.

Revenge of the Savage Planet

Дата выхода: 8 мая

Жанры: экшен, приключение, кооператив

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Скриншот из игры Raccoon Logic Studios Inc Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В будущем, управляемом жадными корпорациями, игрока бросают на окраине космоса почти без снаряжения. Теперь ему нужно исследовать каждый уголок, собирать десятки улучшений и переворачивать таинственные инопланетные камни, чтобы отомстить своему бывшему работодателю и вернуться на Землю.

В компании с друзьями в Revenge of the Savage Planet можно изучать растения, ловить существ, плавать в озерах, изучать пещеры, покорять горы, крафтить и раскрывать сотни загадок иных миров.

The Precinct

Дата выхода: 13 мая

Жанр: симулятор полиции

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Скриншот из игры The Precinct Фото: Fallen Tree Games

Это письмо любви к классическим полицейским боевикам — игра, сочетающая детальную симуляцию работы копа с насыщенным экшеном в открытом мире. В The Precinct придется патрулировать улицы и бороться с преступниками, начиная от мелких воришек и заканчивая серьезными бандитами.

Главный герой — офицер Ник Корделл – младший, выпускник Полицейской академии, стоящий на передовой защиты жителей города Аверно. Помимо автопогонь и процедурно генерируемых преступлений Нику предстоит расследовать убийство своего отца, погибшего при исполнении. Но действовать в одиночку не придется, ведь игра предусматривает разветвленную систему поддержки — вызов патрулей, организацию перекрытий и облав.

DOOM: The Dark Ages

Дата выхода: 15 мая

Жанр: шутер

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Скриншот из игры DOOM: The Dark Ages Фото: Software

Долгожданная предыстория серии DOOM от id Software, предлагающая зрелищное, эпическое и очень брутальное сказание о Палаче Рока и его ярости. Теперь игрокам предстоит проливать реки демонической крови при помощи новых видов оружия в мрачном средневековом сеттинге. Разработчики обещают, что это будет драйвово, нетривиально и с некоторым количеством многообещающих свежих решений в геймплее.

RoadCraft

Дата выхода: 20 мая

Жанр: симулятор, кооператив

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Скриншот из игры RoadCraft Фото: Sabre Interactive

Новый симулятор от создателей сверхпопулярных MudRunner и SnowRunner. Теперь игрок будет управлять компанией по ликвидации последствий катастроф, специализирующейся на восстановлении территорий, пострадавших от природных бедствий.

В задачи входит расчистка завалов, замена неисправного оборудования, восстановление дорог и мостов, поврежденных стихией. Всё это предстоит делать, используя свой автопарк и тщательно выбирая маршрут через труднопроходимые ландшафты.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Дата выхода: 21 мая

Жанр: RPG

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

Скриншот из игры Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Фото: Level-5

Новая часть медленного RPG, снискавшего огромную популярность у геймеров по всему миру. Главная фишка Fantasy Life i — свободное переключение между 14 уникальными профессиями-жизнями.

Прохождение главной сюжетной линии здесь не является основным развлечением. Героя заносит на таинственный архипелаг в ходе исследовательской экспедиции. В игре можно рыбачить, готовить, обустраивать остров, а также объединяться с друзьями в онлайне и сражаться с монстрами.