Робот — не волк: «Бука» выпустила steath action Steel Seed

Уже первые ролики титры Steel Seed заставили говорить о возрождении моды на жанр steath action. Это когда большую часть игры нужно прятаться от врагов и нападать на них только в крайнем случае. Сам же релиз — мрачная антиутопия, где человечество давно вымерло и миром правят жестокие роботы . В международном проекте приняла участие российско-кипрская компания ESDigital Games, она же «Бука», так что для отечественных геймеров игра имеет особое значение. Steel Seed вышла 22 апреля, «Известия» сыграли в нее и пришли в недоумение.

На что похожа Steel Seed

Иногда небеса смеются так, что и не знаешь, как после этого относиться к Року и Судьбе. Стелс экшен Steel Seed должен был выйти в конце 2024 года, потом релиз сдвинулся, потом еще сдвинулся — и вот 22 апреля мы получили игру, в которой девушка Зои после тысячелетнего анабиоза просыпается в теле киборга-убийцы. В кошмарном техногенном будущем людей не осталось, везде сплошные роботы, большей частью агрессивные. Зои нужно пробежать, проскользить, пролететь сотни километров туннелей, гигантских цехов и шахт, чтобы собрать осколки сознания своего гениального отца-ученого и с его помощью возродить человечество. Зои путешествует в паре с маленьким летающим дроном Коби, существенную часть задач будет выполнять он. Теоретически Зои даже драться с врагами не придется, всё сделает умный робот.

Кадр из игры Steel Seed Фото: Storm in a Teacup

Все это совершенно обескураживает, потому что буквально месяц назад вышел суперхит Split Fiction (мы подробно писали о нем), где играть нужно в паре, причем одну из главных героинь зовут Зои. Героини там писательницы, одна пишет фэнтези, другая — о чудо! — мрачные киберпанковские антиутопии, которые даже выглядят примерно как уровни в Steel Seed. У этой писательницы больная тема — ее отец, который фигурирует в ее произведениях и которого она в жизни таскает по больницам, пытаясь вылечить. В Split Fiction героини по очереди оказываются в фантазиях друг друга и там делают ровно то же, что Зои в Steel Seed . Там тоже есть двойной прыжок, можно бегать по стенам, иногда нужно планировать в воздухе, но главное — в одиночку играть нельзя, только вдвоем одновременно, выполняя задания вместе.

Как возможно, что Steel Seed, итальянские разработчики которой, понятное дело, не могли знать, что именно делают их коллеги в Split Fiction, кажется не самостоятельной игрой, а дополнением, несколькими секретными уровнями для тех, кому удалось быстро пройти Split Fiction и хочется еще? В первые часы кажется противоестественным, что экран не делится пополам и что роботом Коби приходится управлять самостоятельно: ощущение, что делать это должен второй игрок, как и положено в Split Fiction.

Кадр из игры Steel Seed Фото: Storm in a Teacup

Всего этого не было бы, если бы Steel Seed вышла в срок, в конце 2024 года, когда по Split Fiction было еще не так много известно. Возможно, раз уж совпадение случилось, не стоило торопиться сейчас, тем более что даже после ряда патчей версия на PS5, в которую играли мы, полна замечательных глюков. Зои неподвижно замирает в воздухе, стены исчезают, нужно перезагружать уровень, чтобы попробовать пройти дальше. Наверное, стоило бы доработать игру, слегка переписать сюжет и переименовать героиню, чтобы совпадение не выглядело настолько диким.

Впрочем, возможно, разработчики и издатели решили если не педалировать сходство, то всё же тихо обратить его в свою пользу. Потому что за счет параллелей вход в игру происходит достаточно легко. Различия начнутся потом. Прежде всего это боевой процесс, где нужно иногда подолгу прятаться от злых роботов, плюс несколько громоздкая система прокачки героини и ее робота да некоторая монотонность уровней, которые не так сильно отличаются друг от друга, а постепенные нововведения, вроде серфинга по токсичным водоемам, приносят не так уж много удовольствия . Каждый раз думаешь, что то, что в Split Fiction происходило каждые полчаса, здесь случается часа через четыре ползанья по темным складам и одинаковым убийствам роботов.

Каковы недостатки и достоинства Steel Seed

Роботы очень скучные. Разновидностей у них не так много, с течением игры они становятся настолько сильны, что их даже из глитчевых полей (типа электрической травы) нельзя убить с одного наскока, и разборки с ними быстро утомляют. Редкие забавные моменты вроде беседы Зои с гигантским философствующим экскаватором не сильно разнообразят процесс . С течением времени ловишь себя на том, что хочешь поскорее пробежать от одного сейва-телепорта к другому и собрать уже эти проклятые осколки, потому что главная проблема этого механизированного холодного пространства — то, что оно лишено всякого смысла, неинтересное, попросту говоря. Может, люди, если их возродить, добавят ему хоть какого-то очарования, хотя Земля стала настолько неприглядной, что первым поколениям точно не позавидуешь.

Кадр из игры Steel Seed Фото: Storm in a Teacup

Из сильных сторон можно отметить проработку образа Зои. Ее реплики иногда ироничны, иногда мрачны, но главное в них — что они практически лишены трюизмов и пошлости. Наверное, так и реагировала бы на постапокалипсис дочь настоящего изобретателя. Для стелс-экшена здесь вполне приличный темп повествования: не приходится слишком долго ползать на брюхе и экономить патроны, потому что патронов, в общем, и нет . Редко оказываешься в ситуации, когда не понимаешь, куда надо идти, пожалуй, в Split Fiction такое случалось несколько чаще.

Но, кажется, главное достоинство игры всё же именно в парадоксальном (может, это всё же промышленный шпионаж?) сходстве со Split Fiction. Вдруг кого-то там раздражали фэнтези-уровни с драконами и замками, а хотелось больше сай-фая. Теперь есть возможность получить его в полном объеме и, кстати, гораздо дешевле: разница в цене между двумя релизами — примерно в четыре раза. Как раз приемлемо для дополнительных уровней большого хита, как тут удержаться?