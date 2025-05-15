В Петрозаводске в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал младенец
В ДТП при участии четырех автомобилей в Петрозаводске пострадал новорожденный. Об этом в среду, 14 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.
«Произошло столкновение четырех легковых авто на улице Шотмана. Пострадал ребенок 2025 года рождения», — говорится в сообщении.
По словам Охлопкова, младенца доставили в детскую региональную больницу. Информации о других пострадавших или о состоянии ребенка пока нет.
Ранее в тот же день в Курской области рейсовый автобуз ЛиАЗ столкнулся с Hyundai Solaris и Toyota RAV4. В результате ДТП на месте погибли водители обоих легковых автомобилей.
Позже врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная заявила, что количество пострадавших при массовом ДТП увеличилось до 19 человек. Среди них 14-летняя девочка.