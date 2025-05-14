Число пострадавших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до 19 человек
До 19 человек увеличилось количество пострадавших при массовом ДТП с участием автобуса в Курской области, среди них 14-летняя девочка. Об этом 14 мая сообщила временно исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Письменная.
«19 человек получили травмы различной степени тяжести. Помощь пострадавшим на месте оказали пять бригад службы скорой медицинской помощи. В Железногорск прибыла бригада реаниматологов и нейрохирург из Курской областной больницы», — уточнила она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По ее словам, одна женщина находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировано сотрясение мозга, тупая травма живота и ушибы. Ее эвакуируют в Курскую областную больницу.
Письменная добавила, что 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и получают медицинскую помощь в стационарах.
«Четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Еще трое, включая 14-летнюю девочку, получили ушибы и от госпитализации отказались», — сообщила врио министра здравоохранения.
14 мая в Курской области рейсовый автобуз «ЛиАЗ» столкнулся Hyundai Solaris и Toyota RAV4. В результате ДТП погибли водители обоих легковых автомобилей.