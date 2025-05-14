Два человека погибли и 17 пострадали в ДТП с автобусом в Курской области

Два человека погибли и 17 получили ранения в результате массового ДТП с участием автобуса. Об этом 14 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Рейсовый автобус ЛиАЗ около 15:00 мск двигался по маршруту Железногорск — дачи Жуковец, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

«К огромной скорби, водители обоих легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжелом состоянии», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы, где им окажут необходимую помощь.

Хинштейн уточнил, что обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции и прокуратуры. Он добавил, что также направил на место ДТП врио министра здравоохранения Курской области Екатерину Письменную.

Накануне пять человек пострадали в результате ДТП на перекрестке в Нефтеюганском районе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Уточнялось, что на 12-м км автодороги Нефтеюганск — Левый берег реки Обь Nissan столкнулся с ВАЗ. По данным Госавтоинспекции ХМАО, травмы получили водитель и три пассажира «ВАЗ», а также пассажир Nissan.