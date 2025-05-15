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Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв катастрофы МН17

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Фото: REUTERS/Alexander Nemenov
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать слова президента России Владимира Путина о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв крушения. Российский лидер и малайзийский премьер в ходе встречи в Кремле обсудили решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Соответствующее заявление Ибрагим сделал в среду, 14 мая, по итогам своего визита в Москву.

Премьер-министр рассказал, что глава государства выразил свои соболезнования семьям жертв трагедии.

«Путин всегда был последователен в этом», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, премьер сообщил, что президент РФ опроверг неготовность сотрудничать.

«Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым», — уточнил Ибрагим.

Как указал премьер-министр, Путин призвал к тщательному и честному расследованию.

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12 мая правительство Нидерландов заявило, что ИКАО признала Россию ответственной за крушение самолета и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день сообщил, что Россия не принимает ангажированные выводы по делу о крушении в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, так как не принимала участие в расследовании.

Лайнер Boeing 777, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.

17 июня 2024 года в МИД России сообщили, что РФ прекращает участие в рассматриваемом советом Международной организации гражданской авиации споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета Boeing 777.

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