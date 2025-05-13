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В Кремле исключили принятие Россией ангажированных выводов по делу МН17

Песков: Россия не принимает ангажированные выводы по делу МН17
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Фото: TASS/EPA/ALYONA ZYKINA
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Россия не принимает ангажированные выводы по делу о крушении в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, так как не принимала участие в расследовании. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ангажированные какие-то выводы мы не принимаем», — заявил он на брифинге.

Он уточнил, что Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании происшествия. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что позиция Москвы хорошо известна.

Накануне Нидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обязать Россию начать переговоры о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines. Согласно публикации, ИКАО якобы признала РФ ответственной за крушение самолета и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

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Лайнер Boeing 777, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.

17 июня 2024 года в МИД России сообщили, что РФ прекращает участие в рассматриваемом советом Международной организации гражданской авиации споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета Boeing 777.

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