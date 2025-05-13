Нидерланды и Австралия потребовали у ИКАО переговоров с РФ по делу MH17
Нидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обязать Россию начать переговоры о крушении в 2014 году в Донбассе лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили на сайте нидерландского правительства.
«Нидерланды и Австралия просят совет ИКАО обязать Российскую Федерацию вступить в переговоры с Нидерландами и Австралией», — говорится в заявлении.
Согласно публикации, ИКАО якобы ранее в этот день признала Россию ответственной за крушение самолета и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.
Требование о переговорах связано с рассмотрением советом вопроса о возмещении ущерба.
Лайнер Boeing 777, выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.
17 июня 2024 года, в МИД РФ сообщили, что Россия прекращает участие в рассматриваемом советом Международной организации гражданской авиации споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета Boeing 777.