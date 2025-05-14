Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки спецрейса Бразилии в Москве. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что в ходе беседы Лула да Силва поделился впечатлениями от визита в Китай и обратил особое внимание на принятое в Пекине совместное заявление в поддержку инициативы Путина о возобновлении 15 мая прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Отмечается, что Силва намерен оказать всемерное содействие успеху диалога.

«Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта», — говорится в Telegram-канале.

Кроме того, президент Бразилии поблагодарил российского лидера за теплый прием в Москве по случаю посещения торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В Кремле подчеркнули, что Путин и Лула да Силва подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие стратегического партнерства государств, импульс которому был дан на переговорах в Москве 9 мая.

Днем 14 мая спецборт Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии приземлился в аэропорту Внуково. До этого на пресс-конференции в Пекине Лула да Силва дал понять, что хочет обсудить переговорный процесс по украинскому конфликту с Путиным в Москве.

Позже в посольстве Бразилии в России сообщили, что Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию. Посол южноамериканского государства в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с «Известиями» назвал остановку спецборта технической.