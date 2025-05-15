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Первый корабль-спутник

Музейный работник Мария Федосеева — о значении запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 15 мая 1960 года
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65 лет назад, 15 мая 1960 года, впервые в мире на околоземную орбиту был выведен беспилотный космический корабль-спутник. Это достижение положило начало серии испытаний, позволивших состояться эпохальному событию — полету человека в космос.

Само словосочетание «космический корабль» родилось в тот же день. Кто его придумал, история умалчивает. Но оно так понравилось главному конструктору космических аппаратов, руководителю советской космической программы Сергею Королеву, что вошло в коммюнике, отправленное с Байконура в Москву.

Проектирование первого космического корабля-спутника было официально инициировано постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 мая 1959 года № 569-264 «О создании объектов «Восток» для осуществления полета человека в космос». Перед ОКБ-1 под руководством Королева были поставлены задачи сразу нескольких запусков в 1960 году: в мае  — двух спутников без теплозащиты и жизнеобеспечения (1КП), в августе — трех спутников «Восток-1» (1К) для отработки систем корабля и аппаратуры фото- и радиоразведки, в сентябре – декабре — спутника «Восток-3» для отработки аппаратуры и системы жизнеобеспечения.

Первая ракета-носитель 8К72К была создана на базе стандартной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 путем добавления третьей ступени. Расчеты показывали, что аппарат мог вывести на орбиту груз массой около 5 т.

Первый орбитальный космический полет продолжался четверо суток, в течение которых состоялась проверка работы основных систем. Возвращение на Землю герметичной кабины не предусматривалось: корабль должен был сгореть в атмосфере.

Затем состоялась серия запусков собак и манекенов человека.

19 августа 1960 года Белка и Стрелка стали первыми в мире животными, благополучно вернувшимися на Землю из космоса. Кабина корабля, в которой они находились, была оборудована всем необходимым для полета в космос человека. Полет Белки и Стрелки продолжался более 25 часов, за это время корабль совершил 17 полных оборотов вокруг Земли. За их состоянием следила радиотелевизионная система «Селигер», созданная в ленинградском НИИ-380.

Первый манекен человека, названный Иван Иванович, был благополучно отправлен на орбиту в компании с собакой Чернушкой 9 марта 1961 года. Манекен имитировал внешний вид и анатомическое строение человека. В течение всего полета аппаратура работала нормально, что позволило получить большое количество ценных данных о состоянии корабля и его систем. После выполнения намеченной программы он совершил спуск с орбиты. Спасательный аппарат с собакой успешно приземлился, а манекен был катапультирован и спустился на парашюте, имитируя экипированного космонавта. Эта была одна из «генеральных репетиций» первого полета в космос живого человека.

5 марта того же года стартовала ракета-носитель «Восток» со вторым летным прототипом корабля-спутника 3КА «Восток», на борту которого находились Иван Иванович с собакой Звездочкой. Оба испытания прошли успешно.

В Политехническом музее хранится шлем «Восток» — такой же был в космосе и на манекене.

В 1968 году был создан фантом-манекен ФМ-2 из материала, полностью соответствовавшего тканям человеческого тела по плотности. ФМ-2 летал в космос дважды. В отличие от Ивана Ивановича, собственного имени он не получил и был скорее похож на скульптуру, чем на реального человека. Впрочем, многие отмечают в нем сходство с Юрием Гагариным. ФМ-2 входит в космическую коллекцию Политехнического музея.

По словам Александра Железнякова, академика Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, «корабль был отработан достаточно хорошо с учетом того времени, которое отводилось на его создание. В плане тестирования всех элементов было сделано всё возможное. Кроме того, советским разработчикам была поставлена задача завоевания приоритета в гонке с США. Американцы выбрали двухступенчатую схему: сначала «прыжок» за границу атмосферы и космоса, а потом орбитальный полет. Если бы мы потянулись за ними, то на каком-то этапе они могли нас обогнать. А Сергей Королев хотел первым отправить человека на орбиту, поэтому посчитал, что нужно идти по пути создания сразу орбитального космического корабля».

8 апреля 1961 года на заседании Государственной комиссии по пуску космического корабля «Восток» под руководством председателя Госкомитета по оборонной технике Константина Руднева впервые в мировой истории было утверждено задание человеку на космический полет, подписанное Сергеем Королевым и Николаем Каманиным.

Полученные по итогам запусков кораблей-спутников данные предоставили необходимый материал для осуществления будущего управляемого полета человека в космос и показали правильность основных положений, принятых при создании пилотируемого космического корабля.

В космическую коллекцию Политехнического музея входят макет ракеты-носителя «Восток» в масштабе 1:10, два макета космического корабля «Восток», блок СБ-4 системы радиотелеметрии «Сигнал», панель приборов космического корабля и рукоятка ручного управления 1961 года.

Автор — первый заместитель генерального директора Политехнического музея по основной деятельности

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