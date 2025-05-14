В Минеральных Водах открылся новый терминал для внутренних рейсов
В аэропорту Минеральных Вод имени Михаила Лермонтова открылся новый терминал для внутренних авиалиний, сообщили в пресс-службе «Сбера», принявшего участие в финансировании строительства. Объем кредитования составил 8,57 млрд рублей.
Терминал построен в рамках «Фабрики проектного финансирования». Общий объём капитальных вложений составил 15,3 млрд рублей, инвестиции финансовых партнёров — 12,24 млрд рублей. Помимо «Сбера», в финансировании принял участие ВЭБ РФ, предоставивший 3,67 млрд рублей. Кредитные средства предоставлены на срок до 12,5 лет.
«Сбер» существенно инвестирует в транспортную инфраструктуру России — от строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург до создания новых аэропортов в разных уголках нашей большой страны. Развитие транспортной сети играет ключевую роль в развитии туризма и деловой активности. Для нас — это часть системной работы по модернизации аэропортов нашей страны. Благодаря Правительству и ВЭБу сегодня у нас есть эффективный механизм для финансирования важных инвестиционных проектов, и «Сбер» активно их поддерживает. При участии «Сбера» строятся и реконструируются воздушные гавани в Мурманске и Горно-Алтайске, уже запущен аэровокзал в Магадане. Благодаря новому терминалу в Минеральных Водах перелёты на юг России станут более комфортными и ещё больше людей сможет посетить этот прекрасный край. Такие проекты сделают путешествия по России комфортнее и дадут стимул экономическому развитию регионов, а значит улучшат жизнь россиян", — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Аэропорт Минеральных Вод — ключевой транспортный узел Северо-Кавказского федерального округа. Новый терминал увеличил пропускную способность воздушной гавани — теперь она сможет принимать до четырех миллионов пассажиров в год. Кроме того, терминал создал новые рабочие места для жителей Ставропольского края и дал дополнительные возможности развития для других отраслей экономики региона.