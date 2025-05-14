В Благовещенске водитель перелетел через ограждение во время погони полиции

Водитель автомобиля Lexus LS-600 при попытке скрыться от полиции врезался в ограждения и перелетел через котлован в Благовещенске. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе госавтоинспекции (ГАИ) Амурской области.

«В результате ДТП два пассажира автомобиля Lexus LS-600, женщина 2000 года рождения и мужчина 1998 года рождения, получили травмы», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что погоня началась после того, как водитель иномарки не выполнил требование полицейских об остановке автомобиля. При оформлении ДТП было установлено, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году он был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях, он был помещен под стражу на 14 суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

13 мая в ГАИ сообщили, что нетрезвый водитель без прав, в машине которого находились семь пассажиров, спровоцировал погоню в городе Вытегра Вологодской области. Водитель, уходя от погони, грубо нарушал ПДД, выезжал на тротуар и пересекал сплошную линию разметки.