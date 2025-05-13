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Нетрезвый водитель с семью пассажирами спровоцировал погоню в Вологодской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Нетрезвый водитель без прав, в машине которого было семь пассажиров, спровоцировал погоню в городе Вытегра Вологодской области. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции (ГАИ) России.

«Во время патрулирования в Вытегре автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2108, в салоне которого находилось явно больше пассажиров, чем полагается. Водитель «восьмерки» проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться», — сообщили в Telegram-канале ГАИ.

Уточняется, что во время преследования инспекторы заметили, что люди сидели даже в багажнике автомобиля. Водитель, уходя от погони, грубо нарушал ПДД, выезжал на тротуар и пересекал сплошную линию разметки.

«В итоге водитель съехал на проселочную дорогу, остановил машину практически в поле и попытался сбежать, но инспекторы догнали его уже через 100 м», — уточнили в ГАИ.

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18 апреля на Камчатке сотрудникам Госавтоинспекции пришлось открыть стрельбу во время погони за угонщиком. Злоумышленник в ходе попытки скрыться от правоохранительных органов грубо нарушал ПДД, тем самым создавая угрозу безопасности окружающих.

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