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На Камчатке полиция задержала угонщика после погони со стрельбой

МВД: полицейские на Камчатке открыли стрельбу, чтобы остановить угонщика
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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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На Камчатке сотрудникам Госавтоинспекции пришлось открыть стрельбу во время погони за угонщиком. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«На Камчатке злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу», — написала она в своем Telegram-канале.

Увидевшие это полицейские потребовали водителя остановиться, но он только увеличил скорость.

Волк рассказала, что злоумышленник в ходе попытки скрыться от правоохранительных органов грубо нарушал ПДД, тем самым создавая угрозу безопасности окружающих.

«Даже предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие не повлияло на лихача», — отметила официальный представитель МВД России.

После инспекторы произвели предупредительные выстрелы вверх. Даже когда пули оказались всаженными в колеса автомобиля, мужчина продолжил погоню.

Правонарушителя остановили и задержали в поселке Северные Коряки. Им оказался 35-летний житель Томской области.
Как указала Волк, у ранее судимого мужчины не было водительского удостоверения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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16 декабря 2024 года сообщалось, что в городе Железногорске инспекторы ДПС применили табельное оружие в погоне за нетрезвым водителем без прав. После предупредительных выстрелов в воздух инспекторы начали стрелять по колесам машины. В результате автомобиль был остановлен, водитель задержан.

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