Microsoft уволит почти 7 тыс. сотрудников по всему миру
Microsoft уволит почти 7 тыс. сотрудников по всему миру, об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Сокращения составят 3% от общего числа работников, передает телеканал «Известия». Организационные изменения в первую очередь затронут менеджмент. Сокращения в компании связаны с изменениями на рынке технологий. По словам гендиректора компании Сатьи Наделлы, ИИ позволяет выполнять задачи, за которые раньше отвечал уволенный персонал. Это сокращение станет крупнейшим в Microsoft с 2023 года, когда компания расторгла договор с 10 тыс. работников.
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