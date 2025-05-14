АвтоВАЗ представил Lada Granta в новой версии Active Cross
Семейство автомобилей Lada Granta будет расширено с запуском новой модификации лифтбэка под названием Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова. Об этом говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 14 мая.
Модель оснащена модернизированным шасси. Дорожный просвет был увеличен со 180 мм (у обычного лифтбэка) до 198 мм. Другими особенностями новинки на АвтоВАЗе назвали оптимизированную геометрию кузова с укороченными свесами и гладким днищем без выступающих элементов, что должно обеспечивать характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами.
Lada Granta Active Cross будет оснащаться 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л. с. и пятиступенчатой механикой. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции. Подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж будут объявлены позже.
Сейчас лифтбэк Granta предлагается в пяти вариантах по цене от 1,08 млн до 1,3 млн рублей.
Накануне сообщалось, что после окончания единого корпоративного отпуска и государственных праздничных дней АвтоВАЗ запустил все производственные линии.