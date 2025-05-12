АвтоВАЗ возобновил сборку машин после отпуска

После окончания единого корпоративного отпуска и государственных праздничных дней АвтоВАЗ запустил все производственные линии. Об этом 12 мая сообщает агентство «Автостат».

АвтоВАЗ останавливал выпуск машин с 1 по 11 мая. За эти полторы недели компания планировала модернизировать производственные площадки и выполнить более 9 тыс. различных работ на сумму более 200 млн рублей.

На АвтоВАЗе рассказывали о планах увеличить уровень роботизации цеха по выпуску Lada Granta, подготовиться к запуску новых эмалей в цехе окраски Vesta, к освоению нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva, а также к производству кроссовера на платформе Vesta, запуск которого назначен на 2026 год, и выполнить другие работы.

30 апреля АвтоВАЗ объявил запуск продаж автомобилей семейства Lada Granta в обновленных комплектациях. Это седаны и лифтбеки в максимальной версии #Club, а также универсалы в версии #Quest.

19 апреля АвтоВАЗ начал производство модели Lada Iskra на заводе в Тольятти и поделился деталями оснащения новинки. Она выйдет на рынок в трех кузовах: седан, универсал и Cross-универсал с черными неокрашенными пластиковыми элементами на кузове.