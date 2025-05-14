Макрон не увидел законного обоснования для конфискации активов РФ
Замороженные российские активы невозможно изъять из-за отсутствия правовой базы. Об этом во вторник, 13 мая, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — сказал он в интервью телеканалу TF1.
При этом французский лидер добавил, что Европа пользуется доходами от замороженных российских активов для финансирования Украины.
В тот же день газета Politico писала, что Великобритания настаивает на переводе замороженных российских активов в отдельный инвестиционный фонд. Речь идет о переводе почти €200 млрд, хранящихся в Бельгии.
Накануне, 12 мая, еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс сообщил, что Евросоюз направит €900 млн доходов от замороженных активов РФ на покупку вооружений и боеприпасов для Украины.