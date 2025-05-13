Politico раскрыла позицию Лондона по переводу российских активов в отдельный фонд

Великобритания настаивает на переводе замороженных российских активов в отдельный фонд. Об этом 13 мая сообщила газета Politico со ссылкой на источники среди официальных лиц.

«Соединенное Королевство добивается перевода почти €200 млрд из российских иммобилизованных активов, хранящихся в Бельгии, в отдельный инвестиционный фонд», — говорится в материале.

Согласно материалу, сторонники данной позиции считают, что такой шаг может стать ступенью к изъятию активов и дальнейшей их передаче Украине. При этом отмечается, что против соответствующей идеи выступают крупные страны Европейского союза (ЕС), в том числе Германия и Италия.

Отмечается, что на текущий момент Лондон не обладает возможностью влиять на то, как следует распоряжаться активами, поскольку официально они размещены под именем бельгийского депозитария Euroclear.

Накануне, 12 мая, еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс сообщил, что Евросоюз направит €900 млн доходов от замороженных активов РФ на покупку вооружений и боеприпасов для Украины. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис, в свою очередь, отметил, что ЕС выделит €1 млрд на производство дронов и ракет на Украине.

9 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Дания, Франция и Италия закупят оружие для Киева на €1 млрд. Он напомнил, что в этот день ЕС объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд от замороженных активов РФ на военную поддержку киевского режима.