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Politico раскрыла позицию Лондона по переводу российских активов в отдельный фонд

Politico: Лондон настаивает на переводе замороженных активов РФ в отдельный фонд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Великобритания настаивает на переводе замороженных российских активов в отдельный фонд. Об этом 13 мая сообщила газета Politico со ссылкой на источники среди официальных лиц.

«Соединенное Королевство добивается перевода почти €200 млрд из российских иммобилизованных активов, хранящихся в Бельгии, в отдельный инвестиционный фонд», — говорится в материале.

Согласно материалу, сторонники данной позиции считают, что такой шаг может стать ступенью к изъятию активов и дальнейшей их передаче Украине. При этом отмечается, что против соответствующей идеи выступают крупные страны Европейского союза (ЕС), в том числе Германия и Италия.

Отмечается, что на текущий момент Лондон не обладает возможностью влиять на то, как следует распоряжаться активами, поскольку официально они размещены под именем бельгийского депозитария Euroclear.

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Накануне, 12 мая, еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс сообщил, что Евросоюз направит €900 млн доходов от замороженных активов РФ на покупку вооружений и боеприпасов для Украины. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис, в свою очередь, отметил, что ЕС выделит €1 млрд на производство дронов и ракет на Украине.

9 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Дания, Франция и Италия закупят оружие для Киева на €1 млрд. Он напомнил, что в этот день ЕС объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд от замороженных активов РФ на военную поддержку киевского режима.

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