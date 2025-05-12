ЕС потратит €900 млн доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы для Украины

Евросоюз (ЕС) направит €900 млн доходов от замороженных активов РФ на покупку вооружений и боеприпасов для Украины. Об этом 12 мая сообщил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс во время выступления на форуме оборонной промышленности Евросоюза.

«ЕС до конца года выделит еще €900 млн на закупки снарядов и оружия для Киева», — приводятся его слова на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис добавил, что ЕС выделит €1 млрд на производство БПЛА и ракет на Украине.

«Контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе, и теперь деньги будут инвестированы в передовые разработки украинской оборонной промышленности», — подчеркнул он.

9 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Дания, Франция и Италия закупят оружие для Киева на €1 млрд. Он напомнил, что в этот день ЕС объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд от замороженных активов РФ на военную поддержку киевского режима.

8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС перевел на счета Украины €1 млрд в качестве очередного транша от доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Еврокомиссар отметил, что в текущем году благодаря данной программе Украина получила уже €6 млрд.