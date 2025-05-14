Кадровый устав: как будет работать госзаказ бюджетных мест в вузах

В вузах теперь не менее половины бюджетных мест будет распределяться путем прямого государственного заказа, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Речь идет о формировании новой модели распределения контрольных цифр приема между вузами. Пока бюджетные места раздаются по результатам межвузовского конкурса, но теперь как минимум половину из них государство распределит самостоятельно, исходя из приоритетных направлений экономики и производства. Подробнее — в материале «Известий».

Что означает госзаказ на подготовку специалистов

Дмитрий Чернышенко на совещании говорил о системной подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

«Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер» , — сказал вице-премьер.

— 6 февраля 2025 года президент на заседании Совета по науке и образованию поручил сформировать новую модель распределения контрольных цифр приема, которая будет предусматривать выделение не менее половины бюджетных мест путем прямого государственного заказа на подготовку кадров по приоритетным направлениям экономики и отраслей производств, обеспечивающим достижение технологической независимости и лидерства, а также пространственного развития Российской Федерации, — пояснили «Известиям» в правительстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Фактически, государственный заказ — это подготовка востребованных квалифицированных кадров по указанным приоритетным направлениям, подчеркнули в правительстве.

На упомянутом заседании Совета при президенте по науке и образованию президент Владимир Путин назвал важным, чтобы «бюджетные места по инженерным специальностям не растворялись в общей массе, а распределялись строго под задачи производств и отраслей» . Он поручил «в короткие сроки... выстроить все механизмы распределения так называемых контрольных цифр приема, довести их до конкретных учебных заведений». Президент говорил, что в первую очередь бюджетные места должны получать «вузы и колледжи с высокими результатами по подготовке кадров».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на том же совещании предлагал до 70% объема бюджетных мест — и в первую очередь по приоритетным специальностям — передавать вузам «без конкурса на основе средних цифр за последние три года». 25% бюджетных мест предлагалось выносить на конкурс, еще 5% — оставлять в резерве, чтобы реагировать на меняющийся кадровый спрос.

Валерий Николаевич Фальков Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Однако теперь Чернышенко озвучил долю в 50% бюджетных мест, которые будут распределяться по госзаказу.

Что изменит новая модель

Сейчас, как объяснил «Известиям» директор студенческого офиса НИЯУ МИФИ Алексей Егоров, каждый вуз по укрупненной группе направлений и специальностей (УГНС) в определенных пределах может заявить то число мест, которые хочет получить. Под каждую заявку формируется обоснование, в том числе показывая средний балл предыдущего набора, процент трудоустройства и поддержку со стороны работодателей. На основании рейтинга определяется, как много мест государство может предоставить по каждой УГНС, после чего вуз подтверждает полученные места.

В правительстве подчеркнули, что в новой модели распределения бюджетных мест будет сохранена ориентированность на кадровые потребности регионов — сейчас «более 82% бюджетных мест распределяется на региональные вузы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что при нынешнем подходе к распределению контрольных цифр приема, основанном на конкурсе, «не учитывается запрос субъектов и отрасли в привязке к региону».

— При конкурсном подходе вузы в регионах могут оказаться в худшем положении по сравнению со столичными, востребованные экономикой направления часто оказываются менее популярны и т.п., — сказал он «Известиям». — Поэтому и предлагается совершенствовать процедуру распределения КЦП в пользу передачи не менее половины бюджетных мест в формате «госзаказа». Такой подход будет учитывать запрос кадровой потребности отраслей и регионов.

Депутат подчеркивает, что абитуриенты этого «практически не почувствуют», тем более что последние годы в России «рекордное число бюджетных мест в вузах».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин предположил, что заявление Дмитрия Чернышенко указывает на возможное «формирование КЦП для каждого отдельного вуза не по итогам конкурса между вузами, а напрямую от министерства».

Замдиректора Центра научно-технологической политики МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин отметил, что новая модель приведет к пересмотру количества бюджетных мест в вузах. Больший приоритет — и, соответственно, количество — будет отдан техническим и инженерным специальностям.

— Речь идет об инженерах, специалистах в области информационной безопасности, в области применения и развития ИИ, высококвалифицированных специалистах для обрабатывающей промышленности и, например, ВПК, — сказал Тимофей Воронин «Известиям».

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Он ожидает, что бюджетные места на других направлениях подготовки не будут сокращены до минимального количества, а процесс перераспределения бюджетных мест «будет идти плавно и с учетом потребностей экономики». В пресс-службе МФТИ также отметили, что в последние годы неуклонно растет доля бюджетных мест на инженерные, технологические и естественно-научные направления.

Однако пока источники, близкие к крупным вузам, замечают, что сам механизм распределения контрольных цифр приема не прописан, конкретных распоряжений не было и до конца все процессы не понятны.

Как будет меняться прием на бюджет в ближайшие годы

Борис Илюхин подчеркнул, что абитуриентам не стоит ждать изменения условий поступления, но очевидно, что количество мест на инженерных направлениях в ближайшее время будет только расти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Доктор технических наук Евгений Белый полагает, что государством «будет взят четкий курс на обеспечение отраслей дефицитными сегодня специалистами: медики, педагоги, инженеры».

— Для этого будет раскручиваться механизм целевого набора и вводиться аналог советского распределения специалистов — сначала в здравоохранении, а затем, вероятно, в образовании, — сказал он. — Спорным пока остается вопрос, связанный с ограничением платного набора. Здесь много негативных факторов, которые в итоге могут перевесить ожидаемые плюсы.

Речь идет о том, что российские власти намерены законодательно закрепить полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы — об этом говорил и Дмитрий Чернышенко, это подтвердили «Известиям» и в правительстве РФ, напомнив, что «соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Основатель онлайн-школы Grand Exam Арсений Филин отмечает, что именно это может оказаться наиболее важным для вузов: в условиях контроля за платным приемам им понадобится пересмотр модель своего финансирования. Одновременно и абитуриентам, которые готовы были поступать на коммерческое отделение в вузе, будет сложнее попасть на учебу.

Заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина считает, что бюджетные места в вузах в принципе должны «покрывать потребность страны в кадрах, которые прежде всего обеспечивают в будущем достижение технологического суверенитета». Она полагает, что может быть создан и новый механизм мониторинга трудоустройства выпускников, обучившихся по госзаказу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тимофей Воронин выразил мнение, что необходимо увеличивать количество целевых мест «с ужесточением требований договоров о таком обучении». В Физтехе между тем напоминают, что уже появился новый механизм распределения целевых мест через федеральный портал «Работа в России», который сделал поступление «целевиков» «более прозрачным и конкурентным, повысив его привлекательность для абитуриентов».

Проректор Президентской академии Владимир Колодкин подчеркивает, что государство в целом делает шаги, направленные на «более системное и масштабное регулирование подготовки специалистов, которые способны решать задачи обеспечения технологического лидерства страны в ключевых отраслях», но оценивать масштаб предстоящих изменений и их влияние можно будет только после официального опубликования хотя бы проектов соответствующих документов.