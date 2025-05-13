Во Франции назвали проведение новых выборов путем к решению политического кризиса

Политический кризис во Франции можно решить только с помощью новых выборов. Об этом 13 мая сообщил председатель французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла

«Я считаю, что политический кризис, в котором мы сейчас находимся, можно решить только с помощью проведения новых выборов: президентских или в законодательный орган», — заявил он в программе французского канала TF1.

Он подчеркнул, что роспуск Национального собрания невозможен до 9 июня. По словам Барделлы, помимо проведения референдума по миграционному вопросу, осенью необходимо провести новые парламентские выборы не только, чтобы снова предоставить слово нации, но также для получения большинства.

На вопрос о том, что он спросил бы у президента Франции Эммануэля Макрона текущим вечером, председатель «Национального объединения» ответил, что задал бы главе государства вопрос о том, что он сделал со страной.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру 3 мая сообщил о планах вынесения на референдум плана реформирования государства и его расходов. По его словам, перед страной стоят две огромные проблемы, среди которых слишком низкий уровень производства и огромный долг.

22 апреля агентство Bloomberg сообщило об изучении Макроном возможности роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью. Уточнялось, что президент Франции обсуждает решение с приближенными лицами уже несколько недель, однако пока разговоры имеют только консультативный характер. Барделла, в свою очередь, указал на неизбежность роспуска французского парламента.